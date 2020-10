リラックマのストップ・モーションアニメ「リラックマとカオルさん」の新シリーズ「リラックマと遊園地」が、Netflixにて全世界独占配信される。

「リラックマと遊園地」ではカオルさん、リラックマ、コリラックマ、キイロイトリが、閉園間近の遊園地を舞台に、とある事件とそれをめぐる人々との出会いが描かれる。カオルさん役は前作に引き続き多部未華子が担当。また監督は小林雅仁、脚本は角田貴志と上田誠、制作・プロデュースはドワーフが務める。

Netflix オリジナルシリーズ「リラックマと遊園地」

スタッフ

監督:小林雅仁(ドワーフ)

脚本:角田貴志、上田誠(ヨーロッパ企画)

プロデュース:ティー・ワイ・オー ドワーフ

製作・制作:サンエックス

キャスト

カオルさん:多部未華子

(c)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.