NiziUのデビューまでに密着した新番組『We NiziU!~We need U!~』が、11月5日(木)20時からHuluで独占配信される。



JYPエンターテインメントと、ソニーミュージックによる日韓初の合同ガールズグループプロジェクト『Nizi Project』から生まれたグローバル・ガールズグループNiziU(ニジュー)。 記念すべきプレデビュー作品となる、デジタル・ミニアルバム のリードトラック「Make you happy」 のMVはYouTube再生回数1.5億回を突破、Billboard JAPANのストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs」では累計再生回数が1億回を突破。チャートイン15週目での1億回突破は、女性アーティストとして史上最速での記録達成となっている。12月2日(水)にはシングル「Step and a step」でデビューも控えており、今後益々目が離せないアーティストだ。



『We NiziU!~We need U!~』では、メンバーのリレー・セルフカメラで、朝、ピラティス・レッスン、お昼ご飯、韓国語授業、ダンスレッスンの様子など日常に密着。さらに、大型音楽特番『THE MUSIC DAY』 に出演した際の裏側、ジャケット写真の撮影裏側、デビューに向けた日本への旅立ちなど、仕事に向き合うNiziUの姿、そのほかにも、皆でバス旅行に出て海の砂浜でリラックスしたり、森の中に張ったワイヤーを滑車で滑り降りていき、絶景を楽しむスリル満点なジップラインに挑戦したりと、NiziUの素顔満載のコンテンツとなっている。最終話(全5話)では、「Step and a step」レコーディング・MV撮影、ボーカル、ダンスレッスンの様子もチェックすることができる。



■『We NiziU!~We need U!~』配信スケジュール

毎週木曜日20時に1話ずつ追加配信 全5話 ※内容は予告なく変更になる場合あり。

・11月5日(木)

リレー カメラ1:カメラで見るNiziUの1日

・11月12日(木)

リレーカメラ2:歌番組 『THE MUSIC DAY 』出演時の裏側、ジャケット撮影裏側

・11月19日(木)

ヒーリングデイ:海辺で休憩、ジップラインに挑戦、ケーキ作り、 BBQ パーティなど

・11月26日(木)

デビューのために日本へ出発する姿、ファンからの質問回答コーナー

・12月3日(木)

『Step and a step』レコーディング・MV撮影、ボーカル、ダンスレッスンの様子



■Hulu で配信中の NiziU 関連コンテンツ

・『Nizi Project 』 Part1~Part2

地域オーディション、東京合宿、韓国合宿からデビューメンバーに決定するまでの軌跡を追う。

・『NiziU 9 Nizi Stories』

NiziU9人がインタビューで『Nizi Project』を振り返るメンバーそれぞれのストーリー。