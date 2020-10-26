◆ 運命の一日が終了



2020年のプロ野球ドラフト会議が26日（月）に行われ、育成枠も含めて123名（支配下74名／育成49名）の選手が指名を受けた。



今ドラフト最大の目玉と言われていた佐藤輝明（内野手／近畿大）は、オリックス、阪神、ソフトバンク、巨人の4球団が競合した末に、阪神が交渉権を獲得。また、早川隆久（投手／早稲田大）も4球団（ヤクルト、楽天、西武、ロッテ）の指名が集中し、2番目にクジを引いた楽天（石井一久GM）が交渉権を獲得した。



その他、中日は高橋宏斗（投手／中京大中京高）、日本ハムは伊藤大海（投手／苫小牧駒澤大）と、指名を公表していた地元の球団がそれぞれ単独指名に成功。投手陣の整備が急務な広島は栗林良吏（投手／トヨタ自動車）を、先発陣に故障者が続出したDeNAはローテ候補と期待を寄せる右腕・入江大生（投手／明治大）を一本釣りした。



また、1位指名の佐藤を外し、くじ引き10連敗となった巨人は、平内龍太（投手／亜細亜大）を、ロッテとヤクルトは外れ1位で鈴木昭汰（投手／法政大）を指名し、抽選の末にロッテが交渉権を得た。



その他、早川を外した西武は“ポストおかわりくん”とも呼べる105キロの三塁手・渡部健人（内野手／桐蔭横浜大）を外れ1位で指名。オリックスは山下舜平大（投手／福岡大大濠高）を、ソフトバンクは井上朋也（内／花咲徳栄高）と将来性のある高校生を指名した。



目立ったところでは、巨人が育成枠で12名を指名。坂本勇人選手と同姓同名の坂本勇人（捕手／唐津商高）を指名した際には、阿部慎之助二軍監督も笑みを見せた。ソフトバンクは佐藤を外した後、高校生5名を指名。そのうち4名は野手だった。また、全体的に投手の指名が多かったなかで、西武も野手多め（7名中5名）の指名となった。







◆ ドラフト全指名選手一覧



▼ 巨人

x 奥川恭伸（投／星稜高）

1位 平内龍太（投／亜細亜大）

2位 山崎伊織（投／東海大）

3位 中山礼都（内／中京大中京高）

4位 伊藤優輔（投／三菱パワー）

5位 秋広優人（内／二松学舎大付高）

6位 山本一輝（投／中京大）

7位 萩原 哲（捕／創価大）

＜育成枠＞

１位 岡本大翔（内／米子東高）

２位 喜多隆介（捕／京都先端科学大）

３位 笠島尚樹（投／敦賀気比）

４位 木下幹也（投／横浜高）

５位 前田研輝（捕／駒澤大）

６位 坂本勇人（捕／唐津商高）

７位 戸田懐生（投／四国IL徳島）

８位 阿部剣友（投／札幌大谷高）

９位 奈良木陸（投／筑波大）

10位 山﨑友輔（投／福山大）

11位 保科広一（外／創価大）

12位 加藤 廉（内／東海大海洋学部）





▼ ソフトバンク

x 佐藤輝明（内／近畿大）

1位 井上朋也（内／花咲徳栄高）

2位 笹川吉康（外／横浜商高）

3位 牧原巧汰（捕／日大藤沢高）

4位 川原田純平（内／青森山田高）

5位 田上奏大（投／履正社高）

＜育成枠＞

1位 佐藤宏樹（投／慶應義塾大）

2位 中道佑哉（投／八戸学院大）

3位 桑原秀侍（投／神村学園）

4位 早真之介（外／京都国際）

5位 緒方理貢（内／駒澤大）

6位 居谷匠真（捕／明豊）

7位 大城真乃（投／宜野座）

8位 中村亮太（投／東農大北オホーツク）





▼ 中日

1位 髙橋宏斗（投／中京大中京高）

2位 森 博人（投／日本体育大）

3位 土田龍空（内／近江高）

4位 福島章太（投／倉敷工高）

5位 加藤 翼（投／帝京可児高）

6位 三好大倫（外／JFE西日本）

＜育成枠＞

1位 近藤 廉（投／札幌学院大）

2位 上田洸太朗（投／享栄高）

3位 松木平優太（投／精華高）





▼ ロッテ

1位 鈴木昭汰（投／法政大）

2位 中森俊介（投／明石商高）

3位 小川龍成（内／國學院大）

4位 河村説人（投／星槎道都大）

5位 西川僚祐（外／東海大相模高）

＜育成枠＞

1位 谷川唯人（捕／立正大淞南高）

2位 小沼健太（投／BC茨城）

3位 山本大斗（外／開星高）

4位 佐藤奨真（投／専修大）





▼ 阪神

1位 佐藤輝明（内／近畿大）

2位 伊藤将司（投／JR東日本）

3位 佐藤 蓮（投／上武大）

4位 榮枝裕貴（捕／立命館大）

5位 村上頌樹（投／東洋大）

6位 中野拓夢（内／三菱自動車岡崎）

7位 髙寺望夢（内／上田西高）

8位 石井大智（投／四国IL高知）

＜育成枠＞

1位 岩田将貴（投／九州産業大）





▼ 西武

x 早川隆久（投／早稲田大）

1位 渡部健人（内／桐蔭横浜大）

2位 佐々木健（投／NTT東日本）

3位 山村崇嘉（内／東海大相模）

4位 若林楽人（外／駒澤大）

5位 大曲 錬（投／福岡大）

6位 タイシンガーブランドン大河（内／東農大北オホーツク）

7位 仲三河優太（外／大阪桐蔭）

＜育成枠＞

1位 赤上優人（投／東北公益文科大）

2位 長谷川信哉（外／敦賀気比高）

3位 宮本ジョセフ拳（外／名古屋学院大）

4位 豆田泰志（投／浦和実高）

5位 水上由伸（投／四国学院大）





▼ DeNA

1位 入江大生（投／明治大）

2位 牧 秀悟（内／中央大）

3位 松本隆之介（投／横浜高）

4位 小深田大地（内／履正社高）

5位 池谷蒼大（投／ヤマハ）

6位 髙田琢登（投／静岡商高）

＜育成枠＞

1位 石川達也（投／法政大）

2位 加藤 大（投／横浜隼人高）





▼ 楽天

1位 早川隆久（投／早稲田大）

2位 高田孝一（投／法政大）

3位 藤井 聖（投／ENEOS）

4位 内間拓馬（投／亜細亜大）

5位 入江大樹（内／仙台育英高）

6位 内 星龍（投／履正社高）

＜育成枠＞

1位 石田 駿（投／BC栃木）





▼ 広島

1位 栗林良吏（投／トヨタ自動車）

2位 森浦大輔（投／天理大）

3位 大道温貴（投／八戸学院大）

4位 小林樹斗（投／智辯和歌山高）

5位 行木 俊（投／四国IL徳島）

6位 矢野雅哉（内／亜細亜大）

＜育成枠＞

1位 二俣翔一（捕／磐田東高）





▼ 日本ハム

1位 伊藤大海（投／苫小牧駒澤大）

2位 五十幡亮汰（外／中央大）

3位 古川裕大（捕／上武大）

4位 細川凌平（内／智辯和歌山高）

5位 根本悠楓（投／苫小牧中央高）

6位 今川優馬（外／JFE東日本）

＜育成枠＞

1位 松本遼大（投／花巻東高）

2位 齊藤伸治（投／東京情報大）





▼ ヤクルト

x 早川隆久（投／早稲田大）

x 早川隆久（投／早稲田大）

1位 木澤尚文（投／慶應義塾大）

2位 山野太一（投／東北福祉大）

3位 内山壮真（捕／星稜高）

4位 元山飛優（内／東北福祉大）

5位 並木秀尊（外／獨協大）

6位 嘉手苅浩太（投／日本航空石川高）

＜育成枠＞

1位 下慎之介（投／健大高崎高）

2位 赤羽由紘（内／BC信濃）

3位 松井 聖（捕／BC信濃）

4位 丸山翔大（投／西日本工大）





▼ オリックス

x 佐藤輝明（内／近畿大）

1位 山下舜平大（投／福岡大大濠高）

2位 元 謙太（外／中京高）

3位 来田涼斗（外／明石商高）

4位 中川 颯（投／立教大）

5位 中川拓真（捕／豊橋中央高）

6位 阿部翔太（投／日本生命）

＜育成枠＞

1位 佐藤宏樹（投／慶應義塾大）

2位 中道佑哉（投／八戸学院大）

3位 桑原秀侍（投／神村学園）

4位 早真之介（外／京都国際）

5位 緒方理貢（内／駒澤大）

6位 居谷匠真（捕／明豊）

7位 大城真乃（投／宜野座）

8位 中村亮太（投／東農大北オホーツク）