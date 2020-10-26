◆ 運命の一日が終了
2020年のプロ野球ドラフト会議が26日（月）に行われ、育成枠も含めて123名（支配下74名／育成49名）の選手が指名を受けた。
今ドラフト最大の目玉と言われていた佐藤輝明（内野手／近畿大）は、オリックス、阪神、ソフトバンク、巨人の4球団が競合した末に、阪神が交渉権を獲得。また、早川隆久（投手／早稲田大）も4球団（ヤクルト、楽天、西武、ロッテ）の指名が集中し、2番目にクジを引いた楽天（石井一久GM）が交渉権を獲得した。
その他、中日は高橋宏斗（投手／中京大中京高）、日本ハムは伊藤大海（投手／苫小牧駒澤大）と、指名を公表していた地元の球団がそれぞれ単独指名に成功。投手陣の整備が急務な広島は栗林良吏（投手／トヨタ自動車）を、先発陣に故障者が続出したDeNAはローテ候補と期待を寄せる右腕・入江大生（投手／明治大）を一本釣りした。
また、1位指名の佐藤を外し、くじ引き10連敗となった巨人は、平内龍太（投手／亜細亜大）を、ロッテとヤクルトは外れ1位で鈴木昭汰（投手／法政大）を指名し、抽選の末にロッテが交渉権を得た。
その他、早川を外した西武は“ポストおかわりくん”とも呼べる105キロの三塁手・渡部健人（内野手／桐蔭横浜大）を外れ1位で指名。オリックスは山下舜平大（投手／福岡大大濠高）を、ソフトバンクは井上朋也（内／花咲徳栄高）と将来性のある高校生を指名した。
目立ったところでは、巨人が育成枠で12名を指名。坂本勇人選手と同姓同名の坂本勇人（捕手／唐津商高）を指名した際には、阿部慎之助二軍監督も笑みを見せた。ソフトバンクは佐藤を外した後、高校生5名を指名。そのうち4名は野手だった。また、全体的に投手の指名が多かったなかで、西武も野手多め（7名中5名）の指名となった。
◆ ドラフト全指名選手一覧
▼ 巨人
x 奥川恭伸（投／星稜高）
1位 平内龍太（投／亜細亜大）
2位 山崎伊織（投／東海大）
3位 中山礼都（内／中京大中京高）
4位 伊藤優輔（投／三菱パワー）
5位 秋広優人（内／二松学舎大付高）
6位 山本一輝（投／中京大）
7位 萩原 哲（捕／創価大）
＜育成枠＞
１位 岡本大翔（内／米子東高）
２位 喜多隆介（捕／京都先端科学大）
３位 笠島尚樹（投／敦賀気比）
４位 木下幹也（投／横浜高）
５位 前田研輝（捕／駒澤大）
６位 坂本勇人（捕／唐津商高）
７位 戸田懐生（投／四国IL徳島）
８位 阿部剣友（投／札幌大谷高）
９位 奈良木陸（投／筑波大）
10位 山﨑友輔（投／福山大）
11位 保科広一（外／創価大）
12位 加藤 廉（内／東海大海洋学部）
▼ ソフトバンク
x 佐藤輝明（内／近畿大）
1位 井上朋也（内／花咲徳栄高）
2位 笹川吉康（外／横浜商高）
3位 牧原巧汰（捕／日大藤沢高）
4位 川原田純平（内／青森山田高）
5位 田上奏大（投／履正社高）
＜育成枠＞
1位 佐藤宏樹（投／慶應義塾大）
2位 中道佑哉（投／八戸学院大）
3位 桑原秀侍（投／神村学園）
4位 早真之介（外／京都国際）
5位 緒方理貢（内／駒澤大）
6位 居谷匠真（捕／明豊）
7位 大城真乃（投／宜野座）
8位 中村亮太（投／東農大北オホーツク）
▼ 中日
1位 髙橋宏斗（投／中京大中京高）
2位 森 博人（投／日本体育大）
3位 土田龍空（内／近江高）
4位 福島章太（投／倉敷工高）
5位 加藤 翼（投／帝京可児高）
6位 三好大倫（外／JFE西日本）
＜育成枠＞
1位 近藤 廉（投／札幌学院大）
2位 上田洸太朗（投／享栄高）
3位 松木平優太（投／精華高）
▼ ロッテ
1位 鈴木昭汰（投／法政大）
2位 中森俊介（投／明石商高）
3位 小川龍成（内／國學院大）
4位 河村説人（投／星槎道都大）
5位 西川僚祐（外／東海大相模高）
＜育成枠＞
1位 谷川唯人（捕／立正大淞南高）
2位 小沼健太（投／BC茨城）
3位 山本大斗（外／開星高）
4位 佐藤奨真（投／専修大）
▼ 阪神
1位 佐藤輝明（内／近畿大）
2位 伊藤将司（投／JR東日本）
3位 佐藤 蓮（投／上武大）
4位 榮枝裕貴（捕／立命館大）
5位 村上頌樹（投／東洋大）
6位 中野拓夢（内／三菱自動車岡崎）
7位 髙寺望夢（内／上田西高）
8位 石井大智（投／四国IL高知）
＜育成枠＞
1位 岩田将貴（投／九州産業大）
▼ 西武
x 早川隆久（投／早稲田大）
1位 渡部健人（内／桐蔭横浜大）
2位 佐々木健（投／NTT東日本）
3位 山村崇嘉（内／東海大相模）
4位 若林楽人（外／駒澤大）
5位 大曲 錬（投／福岡大）
6位 タイシンガーブランドン大河（内／東農大北オホーツク）
7位 仲三河優太（外／大阪桐蔭）
＜育成枠＞
1位 赤上優人（投／東北公益文科大）
2位 長谷川信哉（外／敦賀気比高）
3位 宮本ジョセフ拳（外／名古屋学院大）
4位 豆田泰志（投／浦和実高）
5位 水上由伸（投／四国学院大）
▼ DeNA
1位 入江大生（投／明治大）
2位 牧 秀悟（内／中央大）
3位 松本隆之介（投／横浜高）
4位 小深田大地（内／履正社高）
5位 池谷蒼大（投／ヤマハ）
6位 髙田琢登（投／静岡商高）
＜育成枠＞
1位 石川達也（投／法政大）
2位 加藤 大（投／横浜隼人高）
▼ 楽天
1位 早川隆久（投／早稲田大）
2位 高田孝一（投／法政大）
3位 藤井 聖（投／ENEOS）
4位 内間拓馬（投／亜細亜大）
5位 入江大樹（内／仙台育英高）
6位 内 星龍（投／履正社高）
＜育成枠＞
1位 石田 駿（投／BC栃木）
▼ 広島
1位 栗林良吏（投／トヨタ自動車）
2位 森浦大輔（投／天理大）
3位 大道温貴（投／八戸学院大）
4位 小林樹斗（投／智辯和歌山高）
5位 行木 俊（投／四国IL徳島）
6位 矢野雅哉（内／亜細亜大）
＜育成枠＞
1位 二俣翔一（捕／磐田東高）
▼ 日本ハム
1位 伊藤大海（投／苫小牧駒澤大）
2位 五十幡亮汰（外／中央大）
3位 古川裕大（捕／上武大）
4位 細川凌平（内／智辯和歌山高）
5位 根本悠楓（投／苫小牧中央高）
6位 今川優馬（外／JFE東日本）
＜育成枠＞
1位 松本遼大（投／花巻東高）
2位 齊藤伸治（投／東京情報大）
▼ ヤクルト
x 早川隆久（投／早稲田大）
x 早川隆久（投／早稲田大）
1位 木澤尚文（投／慶應義塾大）
2位 山野太一（投／東北福祉大）
3位 内山壮真（捕／星稜高）
4位 元山飛優（内／東北福祉大）
5位 並木秀尊（外／獨協大）
6位 嘉手苅浩太（投／日本航空石川高）
＜育成枠＞
1位 下慎之介（投／健大高崎高）
2位 赤羽由紘（内／BC信濃）
3位 松井 聖（捕／BC信濃）
4位 丸山翔大（投／西日本工大）
▼ オリックス
x 佐藤輝明（内／近畿大）
1位 山下舜平大（投／福岡大大濠高）
2位 元 謙太（外／中京高）
3位 来田涼斗（外／明石商高）
4位 中川 颯（投／立教大）
5位 中川拓真（捕／豊橋中央高）
6位 阿部翔太（投／日本生命）
＜育成枠＞
1位 佐藤宏樹（投／慶應義塾大）
2位 中道佑哉（投／八戸学院大）
3位 桑原秀侍（投／神村学園）
4位 早真之介（外／京都国際）
5位 緒方理貢（内／駒澤大）
6位 居谷匠真（捕／明豊）
7位 大城真乃（投／宜野座）
8位 中村亮太（投／東農大北オホーツク）
◆ 運命の一日が終了