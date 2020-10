押切蓮介「ハイスコアガール」と、iOS / Android向けゲームアプリ「ロックマンX DiVE」がコラボレート。ゲームの配信開始を記念した押切によるマンガが特設サイトにて公開されている。

本日10月26日に配信が開始されたゲームアプリ「ロックマンX DiVE」は、アクションゲーム「ロックマン」シリーズの最新作。コラボマンガでは「ハイスコアガール」の登場人物である大野とハルオが「ロックマン」シリーズを仲良く、ときには喧嘩しながらプレイする様子が、「ロックマン」シリーズの小ネタを交えながら描かれた。なお、特設サイトには押切からのコメントも掲載されている。

また、「ロックマンX DiVE」に登場する新キャラクター・リコを演じる上田麗奈からのメッセージ動画も公開に。さらに、「ロックマンX DiVE」モデルのワイヤレスヘッドホンや、ゲーム内アイテムが景品として用意されたプレゼントキャンペーンがTwitterにて実施されている。応募方法は公式Twitterで確認を。

