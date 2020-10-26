育成枠の最多指名は巨人の12人



「2020年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が26日、東京都内で行われ、12球団のドラフト指名選手が確定した。支配下74人（セントラル・リーグ39人、パシフィック・リーグ35人）、育成49人（セ・リーグ23人、パ・リーグ26人）、合わせて123人が指名された。











注目された早稲田大の早川隆久投手は東北楽天ゴールデンイーグルス、近畿大の佐藤輝明内野手は阪神タイガース、中京大中京の髙橋宏斗投手は中日ドラゴンズがそれぞれ交渉権を獲得した。



その他にも、才能ある高校生や全国の各リーグで成長を遂げた大学生、より高いレベルで経験を積み上げた社会人がプロへの扉を開いた。また、育成枠では読売ジャイアンツが最多の12人を指名。近年、育成から支配下枠を勝ち取り1軍で活躍する選手も多いことから、その順位に関わらず大きな期待が膨らむ。



各球団に指名された選手は以下の通り。







セ・リーグ

ヤクルト

×早川隆久・投手（早稲田大）

×鈴木昭汰・投手（法政大）

1.木澤尚文・投手（慶應大）

2.山野太一・投手（東北福祉大）

3.内山壮真・捕手（星稜高）

4.元山飛優・内野手（東北福祉大）

5.並木秀尊・外野手（獨協大）

6.嘉手苅浩太・投手（日本航空石川高）。



♢育成

1.下慎之介・投手（健大高崎高）

2.赤羽由紘・内野手（BC・信濃）

3.松井聖・捕手（BC・信濃）

4.丸山翔大・投手（西日本工業大）」



広島

1.栗林良吏・投手（トヨタ自動車）

2.森浦大輔・投手（天理大）

3.大道温貴・投手（八戸学院大）

4.小林樹斗・投手（智辯和歌山高）

5.行木俊・投手（四国IL・徳島）

6.矢野雅哉・内野手（亜細亜大）



♢育成

1.二俣翔一・捕手（磐田東高）



DeNA

1.入江大生・投手（明治大）

2.牧秀悟・内野手（中央大）

3.松本隆之介・投手（横浜高）

4.小深田大地・内野手（履正社高）

5.池谷蒼大・投手（ヤマハ）

6.髙田琢登・投手（静岡商業高）



♢育成

1.石川達也・投手（法政大）

2.加藤大・投手（横浜隼人高）



阪神

1.○佐藤輝明・内野手（近畿大）

2.伊藤将司・投手（JR東日本）

3.佐藤蓮・投手（上武大）

4.榮枝裕貴・捕手（立命館大）

5.村上頌樹・投手（東洋大）

6.中野拓夢・内野手（三菱自動車岡崎）

7.髙寺望夢・内野手（上田西高）

8.石井大智・投手（四国IL・高知）



♢育成

1.岩田将貴・投手（九州産業大）



中日

1.髙橋宏斗・投手（中京大中京高）

2.森博人・投手（日本体育大）。

3.土田龍空・内野手（近江高）

4.福島章太・投手（倉敷工業高）

5.加藤翼・投手（帝京大可児高）

6.三好大倫・外野手（JFE西日本）



♢育成

1.近藤廉・投手（札幌学院大）

2.上田洸太朗・投手（享栄高）

3.松木平優太・投手（精華高）



巨人

×佐藤輝明・内野手（近畿大）

1.平内龍太・投手（亜細亜大）

2.山崎伊織・投手（東海大）

3.中山礼都・内野手（中京大中京高）

4.伊藤優輔・投手（三菱パワー）

5.秋広優人・投手（二松学舎大付高）

6.山本一輝・投手（中京大）

7.萩原哲・捕手（創価大）



♢育成

1.岡本大翔・内野手（米子東高）

2.喜多隆介・捕手（京都先端科学大）

3.笠島尚樹・投手（敦賀気比高）

4.木下幹也・投手（横浜高）

5.前田研輝・捕手（駒澤大）

6.坂本勇人・捕手（唐津商業高）

7.戸田懐生・投手（四国IL・徳島）

8.阿部剣友・投手（札幌大谷高）

9.奈良木陸・投手（筑波大）

10.山﨑友輔・投手（福山大）

11.保科広一・外野手（創価大）

12.加藤廉・内野手（東海大海洋学部）







パ・リーグ



オリックス

×佐藤輝明・内野手（近畿大）

1.山下舜平大・投手（福岡大大濠高）

2.元謙太・外野手（中京学院大中京高）

3.来田涼斗・外野手（明石商業高）

4.中川颯・投手（立教大）

5.中川拓真・捕手（豊橋中央高）

6.阿部翔太・投手（日本生命）



♢育成

1.川瀬堅斗・投手（大分商業高）

2.辻垣高良・投手（学法石川高）

3.宇田川優希・投手（仙台大）

4.釣寿生・捕手（京都国際高）

5.佐野如一・外野手（仙台大）

6.古長拓・内野手（BC・福島）



日本ハム

1.伊藤大海・投手（苫小牧駒澤大）

2.五十幡亮汰・外野手（中央大）

3.古川裕大・捕手（上武大）

4.細川凌平・外野手（智辯和歌山高）

5.根本悠楓・投手（苫小牧中央高）

6.今川優馬・外野手（JFE東日本）



♢育成

1.松本遼大・投手（花巻東高）

2.齊藤伸治・投手（東京情報大）



楽天

1.○早川隆久・投手（早稲田大）

2.高田孝一・投手（法政大）

3.藤井聖・投手（ENEOS）

4.内間拓馬・投手（亜細亜大）

5.入江大樹・内野手（仙台育英高）

6.内星龍・投手（履正社高）



♢育成

1.石田駿・投手（BC・栃木）



西武

×早川隆久・投手（早稲田大）

1.渡部健人・内野手（桐蔭横浜大）

2.佐々木健・投手（NTT東日本）

3.山村崇嘉・内野手（東海大相模高）

4.若林楽人・外野手（駒澤大）

5.大曲錬・投手（福岡大準硬式）

6.タイシンガーブランドン大河・内野手（東京農業大北海道オホーツク）

7.仲三河優太・外野手（大阪桐蔭高）



♢育成

1.赤上優人・投手（東北公益分科大）

2.長谷川信哉・外野手（敦賀気比高）

3.宮本ジョセフ拳・内野手（名古屋学院大）

4.豆田泰志・投手（浦和実業高）

5.水上由伸・投手（四国学院大）



ロッテ

×早川隆久・投手（早稲田大）

1.○鈴木昭汰・投手（法政大）

2.中森俊介・投手（明石商業高）

3.小川龍成・内野手（國學院大）

4.河村説人・投手（星槎道都大）

5.西川僚祐・外野手（東海大相模高）



♢育成

1.谷川唯人・捕手（立正大淞南高）

2.小沼健太・投手（BC・茨城）

3.山本大斗・外野手（開星高）

4.佐藤奨真・投手（専修大）



ソフトバンク

×佐藤輝明・内野手（近畿大）

1.井上朋也・内野手（花咲徳栄高）

2.笹川吉康・外野手（横浜商業高）

3.牧原巧汰・捕手（日大藤沢高）

4.川原田純平・内野手（青森山田高）

5.田上奏大・投手（履正社高）



♢育成

1.佐藤宏樹・投手（慶應大）

2.中道佑哉・投手（八戸学院大）

3.桑原秀侍・投手（神村学園高）

4.早真之介・外野手（京都国際高）

5.緒方理貢・内野手（駒澤大）

6.居谷匠真・捕手（明豊高）

7.大城真乃・投手（宜野座高）

8.中村亮太・投手（東京農業大北海道オホーツク）









