◆ 投打の大卒二枚看板に指名が集中



2020年度のプロ野球ドラフト会議が26日に都内で行われ、各球団の1位指名選手が出揃った。



4球団（オリックス、阪神、ソフトバンク、巨人）から1位指名を受けた佐藤輝明選手（近畿大／内野手）は、抽選の結果、2番目にくじを引いた阪神が交渉権を獲得。同じく4球団（ヤクルト、楽天、西武、ロッテ）が競合した早川隆久選手（早稲田大／投手）は、同じく2番目にくじを引いた楽天の石井一久GMが交渉権を引き当てた。



その他、中日が高橋宏斗選手（中京大中京高／投手）を、日本ハムが伊藤大海選手（苫小牧駒澤大／投手）を、公表通りの単独指名。その他、投手陣の整備が急務な広島は栗林良吏選手（トヨタ自動車／投手）を、先発陣に交渉者が続出したDeNAは入江大生（明治大／投手）を一本釣りした。



2度目の入札では、ヤクルトとロッテが鈴木昭汰選手（法政大／投手）を指名して競合。抽選の末にロッテが指名権を獲得した。



▼ ドラフト1位指名一覧

【オ】佐藤輝明 ⇒ 山下舜平大（投／福岡大大濠高）

【ヤ】早川隆久 ⇒ 鈴木昭汰 ⇒ 木澤尚文（投／慶應義塾大）

【日】伊藤大海（投／苫小牧駒澤大）

【広】栗林良吏（投／トヨタ自動車）

【楽】早川隆久（外／立命大）

【De】入江大生（投／明治大）

【西】早川隆久（投／日体大）⇒ 渡部健人（内／桐蔭横浜大）

【神】佐藤輝明（外／大阪ガス）

【ロ】早川隆久 ⇒ 鈴木昭汰（投／法政大）

【中】高橋宏斗（投／中京大中京高）

【ソ】佐藤輝明 ⇒ 井上朋也（内／花咲徳栄高）

【巨】佐藤輝明 ⇒ 平内龍太（投／亜細亜大）