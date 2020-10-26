早稲田大学ア式蹴球部と慶應義塾体育会ソッカー部は26日、今年の早慶サッカー定期戦、“早慶クラシコ”の開催概要を発表した。
早稲田大学ア式蹴球部と慶應義塾体育会ソッカー部が1年に1度対戦する、早慶サッカー定期戦。“早慶クラシコ”の名で注目を集める一戦の今年の開催は、12月5日（土）となることが決定した。戦いの舞台は駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場で、13時キックオフの予定となっている。
また、今年度の早慶サッカー定期戦は、第94回関東大学サッカーリーグ定期戦として行うことも合わせて発表に。71回目の開催を数える伝統の一戦のチケット販売については、11月上旬を目処に改めて詳細が発表されるという。
▼大会概要
大会名称：第71回早慶サッカー定期戦-早慶クラシコ-
主催：一般社団法人関東サッカー協会 一般財団法人関東大学サッカー連盟
主管：早稲田大学ア式蹴球部 慶應義塾体育会ソッカー部
後援：株式会社朝日新聞社
協力：サッカーキング
実施運営：第71回早慶サッカー定期戦委員会
開催日時：令和2年12月5日（土） 13時キックオフ
会場：駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
入場料：一般1,000円 高校生以下 無料
対戦：早稲田大学ア式蹴球部 対 慶應義塾体育会ソッカー部