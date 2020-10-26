吾峠呼世晴原作による「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の累計興行収入が約107億円に達した。
10月16日より全国公開中の「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」。10月16日から10月25日までの観客動員は計798万3442人、興行収入は107億5423万2550円を記録した。公開10日間の興行収入100億円突破は、日本で上映された映画の中で最も速い日数となる。
「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」
スタッフ
原作：吾峠呼世晴（集英社ジャンプ コミックス刊連載）
監督：外崎春雄
キャラクターデザイン・総作画監督：松島晃
脚本制作：ufotable
サブキャラクターデザイン：佐藤美幸、梶山庸子、菊池美花
プロップデザイン：小山将治
コンセプトアート：衛藤功二、矢中勝、樺澤侑里
撮影監督：寺尾優一
3D監督：西脇一樹
色彩設計：大前祐子
編集：神野学
音楽：梶浦由記、椎名豪
主題歌：LiSA「炎」（SACRA MUSIC）
アニメーション制作：ufotable
配給：東宝・アニプレックス
キャスト
竈門炭治郎：花江夏樹
竈門禰豆子：鬼頭明里
我妻善逸：下野紘
嘴平伊之助：松岡禎丞
煉獄杏寿郎：日野聡
魘夢：平川大輔
猗窩座：石田彰
※禰豆子の禰はネに爾が正式表記。
※煉獄杏寿郎の煉は火へんに東が正式表記。
(c)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable