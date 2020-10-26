吾峠呼世晴原作による「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」の累計興行収入が約107億円に達した。

10月16日より全国公開中の「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」。10月16日から10月25日までの観客動員は計798万3442人、興行収入は107億5423万2550円を記録した。公開10日間の興行収入100億円突破は、日本で上映された映画の中で最も速い日数となる。

「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」

スタッフ

原作：吾峠呼世晴（集英社ジャンプ コミックス刊連載）

監督：外崎春雄

キャラクターデザイン・総作画監督：松島晃

脚本制作：ufotable

サブキャラクターデザイン：佐藤美幸、梶山庸子、菊池美花

プロップデザイン：小山将治

コンセプトアート：衛藤功二、矢中勝、樺澤侑里

撮影監督：寺尾優一

3D監督：西脇一樹

色彩設計：大前祐子

編集：神野学

音楽：梶浦由記、椎名豪

主題歌：LiSA「炎」（SACRA MUSIC）

アニメーション制作：ufotable

配給：東宝・アニプレックス

キャスト

竈門炭治郎：花江夏樹

竈門禰豆子：鬼頭明里

我妻善逸：下野紘

嘴平伊之助：松岡禎丞

煉獄杏寿郎：日野聡

魘夢：平川大輔

猗窩座：石田彰

※禰豆子の禰はネに爾が正式表記。

※煉獄杏寿郎の煉は火へんに東が正式表記。

(c)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable