佐野元春&THE COYOTE BAND、全国5カ所を廻るツアー開催

佐野元春&THE COYOTE BANDが、2020年12月に全5公演を行う全国ツアー「Save It for a Sunny Day」を開催することを発表した。



今回のツアーでは、今年で活動40周年を迎えた佐野元春が、ザ・コヨーテバンドと共に東京、神奈川、京都、大阪、名古屋を廻る。バンドは、ザ・コヨーテバンドに加えて、Dr.kyOn (Piano,Organ) と女性バッキング・コーラスが加わる大規模な編成となるとのこと。ツアータイトルの「Save It for a Sunny Day」には、コロナ禍が明けた後の新しい日のために、今ある夢や計画を大事に、というメッセージが込められている。





<ツアー情報>



佐野元春 & THE COYOTE BAND TOUR 2020

「SAVE IT FOR A SUNNY DAY」



=ツアー日程=

2020年12月13日(日)愛知・日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2020年12月15日(火)東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

2020年12月16日(水)神奈川・神奈川県民ホール 大ホール0

2020年12月19日(土)京都・ロームシアター京都 メインホール

2020年12月21日(月)大阪・フェスティバルホール



チケット情報:全席指定・9800円(税込)

※ガイドラインに従って、会場キャパシティーの50%以下の座席数となります

■年齢制限:3歳未満入場不可・6歳以上チケット必要

■枚数制限:おひとり様2枚まで

ファンクラブ先行受付:2020年10月31日(土)~

各種先行受付:2020年10月31日(土)~

前売り一般発売: 2020年11月14日(土)~



公式ウェブサイト「MWS」:http://www.moto.co.jp/