EMPiREの有観客ライブ「ERROR ERROR ERROR TOUR -EPiSODE 6-」が11月23日に福岡・福岡サンパレスで、「ERROR ERROR ERROR TOUR -EPiSODE 1-」が12月5日に宮城・仙台サンプラザホールで行われる。
この2公演の開催は本日10月25日に行われた「ERROR ERROR ERROR TOUR」大阪公演の中で発表された。「ERROR ERROR ERROR TOUR」は10月17日に名古屋公演が開催され、11月1日には札幌公演が決定しており、これで全国5都市での開催となった。EMPiREの公式ファンクラブでは明日10月26日22:00より、福岡公演と仙台公演のチケット先行予約を受け付ける。
EMPiRE「ERROR ERROR ERROR TOUR -EPiSODE 5-」
2020年11月1日（日）北海道 札幌文化芸術劇場hitaru
OPEN 14:00 / START 15:00
EMPiRE「ERROR ERROR ERROR TOUR -EPiSODE 6-」
2020年11月23日（月・祝）福岡県 福岡サンパレス
[1部] OPEN 14:00 / START 15:00
[2部] OPEN 18:00 / START 19:00
EMPiRE「ERROR ERROR ERROR TOUR -EPiSODE 1-」
2020年12月5日（土）宮城県 仙台サンプラザホール
[1部] OPEN 14:00 / START 15:00
[2部] OPEN 18:00 / START 19:00