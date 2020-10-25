『バンドリ！』プロジェクトより、Poppin'Party単独ライブおよびMorfonica単独ライブの特別配信を開催する。
Morfonica 1stライブ「Cantabile」、Poppin'Party秋の単独ライブ「BanG Dream! 8th☆LIVE『Breakthrough!』」は2020年10月に東京ガーデンシアターにて開催されたライブ。今回、特別配信を行うことが発表された。配信メディアは、ローチケ LIVE STREAMING 、U-NEXT、PIA LIVE STREAM。
Morfonica 1stライブ「Cantabile」は、11月6日19:00よりスタート。アーカイブ配信期間は「配信終了後準備が整い次第」から11月9日23:59まで。チケット料金は3,500円(税抜)。
「BanG Dream! 8th☆LIVE『Breakthrough!』キラキラ☆Festa Day!」は、11月7日19:00よりスタート。アーカイブ配信期間は「配信終了後準備が整い次第」から11月10日23:59まで。チケット料金は3,500円(税抜)。
BanG Dream! 8th☆LIVE『Breakthrough!』ドキドキ♪Special Day!」は、11月8日19:00よりスタート。アーカイブ配信期間は「配信終了後準備が整い次第」から11月11日23:59まで。チケット料金は3,500円(税抜)。
各ライブ配信詳細は視聴予定の配信メディアサイトにて。
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