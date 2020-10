24日から25日にかけて明治安田生命J3リーグ第23節が行われた。

前節、藤枝MYFCと0ー0で引き分けたブラウブリッツ秋田は、アウェイでアスルクラロ沼津と対戦。2試合ぶりの勝利を目指す一戦となったが、結局今節も0ー0のスコアレスドローで幕を閉じた。なお、秋田はリーグ戦23試合を終え、未だ無敗を維持している。

2位のAC長野パルセイロは、アウェイで福島ユナイテッドFCと対戦。前半をスコアレスで折り返し、後半も膠着した展開が長く続く展開に。そしてそのまま0ー0の引き分けかと思われた後半アディショナルタイム、福島のFWトカチがゴールを奪いこれが決勝点。ホームの福島が1ー0で勝利し、一方敗れた長野は4試合の黒星を喫した。

これで2位浮上のチャンスを迎えた3位ロアッソ熊本だが、こちらもアウェイで4位SC相模原に1ー0で敗戦。逆に相模原に勝ち点42で並ばれ、この結果2位から4位が同じ勝ち点となっている。また首位秋田との勝ち点差は13に広がる結果となった。

第23節の試合結果と順位表、また第24節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

富山 3ー0 YS横浜

八戸 1ー0 鹿児島

岩手 0ー4 岐阜

福島 1ー0 長野

藤枝 1ー2 鳥取

沼津 0ー0 秋田

今治 0ー2 讃岐

C大阪U23 1ー1 G大阪U23

相模原 1ー0 熊本

■順位表

1位 秋田(勝ち点55/得失点差+32)

2位 長野(勝ち点42/得失点差+17)

3位 熊本(勝ち点42/得失点差+12)

4位 相模原(勝ち点42/得失点差+4)

5位 岐阜(勝ち点40/得失点差+9)

6位 鹿児島(勝ち点37/得失点差+6)

7位 鳥取(勝ち点37/得失点差+4)

8位 今治(勝ち点33/得失点差+3)

9位 藤枝MYFC(勝ち点32/得失点差+1)

10位 富山(勝ち点31/得失点差+6)

11位 福島(勝ち点27/得失点差−7)

12位 G大阪U23(勝ち点26/得失点差-5)

13位 岩手(勝ち点26/得失点差-16)

14位 沼津(勝ち点25/得失点差-6)

15位 八戸(勝ち点22/得失点差−12)

16位 讃岐(勝ち点20/得失点差−9)

17位 YSCC横浜(勝ち点20/得失点差−20)

18位 C大阪U23(勝ち点16/得失点差−19)

■第24節の対戦カード

▼10月28日(水)

19:00 G大阪U23 vs 福島

▼10月30日(金)

19:00 讃岐 vs 藤枝

▼10月31日(土)

13:00 秋田 vs 八戸

13:00 YS横浜 vs 盛岡

13:00 鳥取 vs C大阪U23

15:00 長野 vs 富山

15:00 岐阜 vs 相模原

15:00 鹿児島 vs 今治

19:00 熊本 vs 沼津