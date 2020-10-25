J3第23節が各地で行われた

　24日から25日にかけて明治安田生命J3リーグ第23節が行われた。

　前節、藤枝MYFCと0ー0で引き分けたブラウブリッツ秋田は、アウェイでアスルクラロ沼津と対戦。2試合ぶりの勝利を目指す一戦となったが、結局今節も0ー0のスコアレスドローで幕を閉じた。なお、秋田はリーグ戦23試合を終え、未だ無敗を維持している。

　2位のAC長野パルセイロは、アウェイで福島ユナイテッドFCと対戦。前半をスコアレスで折り返し、後半も膠着した展開が長く続く展開に。そしてそのまま0ー0の引き分けかと思われた後半アディショナルタイム、福島のFWトカチがゴールを奪いこれが決勝点。ホームの福島が1ー0で勝利し、一方敗れた長野は4試合の黒星を喫した。

　これで2位浮上のチャンスを迎えた3位ロアッソ熊本だが、こちらもアウェイで4位SC相模原に1ー0で敗戦。逆に相模原に勝ち点42で並ばれ、この結果2位から4位が同じ勝ち点となっている。また首位秋田との勝ち点差は13に広がる結果となった。

　第23節の試合結果と順位表、また第24節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果
富山　3ー0　YS横浜
八戸　1ー0　鹿児島
岩手　0ー4　岐阜
福島　1ー0　長野
藤枝　1ー2　鳥取
沼津　0ー0　秋田
今治　0ー2　讃岐
C大阪U23　1ー1　G大阪U23
相模原　1ー0　熊本

■順位表
1位　秋田（勝ち点55／得失点差+32）
2位　長野（勝ち点42／得失点差+17）
3位　熊本（勝ち点42／得失点差+12）
4位　相模原（勝ち点42／得失点差+4）
5位　岐阜（勝ち点40／得失点差+9）
6位　鹿児島（勝ち点37／得失点差+6）
7位　鳥取（勝ち点37／得失点差+4）
8位　今治（勝ち点33／得失点差+3）
9位　藤枝MYFC（勝ち点32／得失点差+1）
10位　富山（勝ち点31／得失点差+6）
11位　福島（勝ち点27／得失点差−7）
12位　G大阪U23（勝ち点26／得失点差-5）
13位　岩手（勝ち点26／得失点差-16）
14位　沼津（勝ち点25／得失点差-6）
15位　八戸（勝ち点22／得失点差−12）
16位　讃岐（勝ち点20／得失点差−9）
17位　YSCC横浜（勝ち点20／得失点差−20）
18位　C大阪U23（勝ち点16／得失点差−19）

■第24節の対戦カード
▼10月28日(水)
19:00　G大阪U23　vs　福島
▼10月30日(金)
19:00　讃岐　vs　藤枝
▼10月31日(土)
13:00　秋田　vs　八戸
13:00　YS横浜　vs　盛岡
13:00　鳥取　vs　C大阪U23
15:00　長野　vs　富山
15:00　岐阜　vs　相模原
15:00　鹿児島　vs　今治
19:00　熊本　vs　沼津