24日から25日にかけて明治安田生命J3リーグ第23節が行われた。
前節、藤枝MYFCと0ー0で引き分けたブラウブリッツ秋田は、アウェイでアスルクラロ沼津と対戦。2試合ぶりの勝利を目指す一戦となったが、結局今節も0ー0のスコアレスドローで幕を閉じた。なお、秋田はリーグ戦23試合を終え、未だ無敗を維持している。
2位のAC長野パルセイロは、アウェイで福島ユナイテッドFCと対戦。前半をスコアレスで折り返し、後半も膠着した展開が長く続く展開に。そしてそのまま0ー0の引き分けかと思われた後半アディショナルタイム、福島のFWトカチがゴールを奪いこれが決勝点。ホームの福島が1ー0で勝利し、一方敗れた長野は4試合の黒星を喫した。
これで2位浮上のチャンスを迎えた3位ロアッソ熊本だが、こちらもアウェイで4位SC相模原に1ー0で敗戦。逆に相模原に勝ち点42で並ばれ、この結果2位から4位が同じ勝ち点となっている。また首位秋田との勝ち点差は13に広がる結果となった。
第23節の試合結果と順位表、また第24節の対戦カードは以下の通り。
■試合結果
富山 3ー0 YS横浜
八戸 1ー0 鹿児島
岩手 0ー4 岐阜
福島 1ー0 長野
藤枝 1ー2 鳥取
沼津 0ー0 秋田
今治 0ー2 讃岐
C大阪U23 1ー1 G大阪U23
相模原 1ー0 熊本
■順位表
1位 秋田（勝ち点55／得失点差+32）
2位 長野（勝ち点42／得失点差+17）
3位 熊本（勝ち点42／得失点差+12）
4位 相模原（勝ち点42／得失点差+4）
5位 岐阜（勝ち点40／得失点差+9）
6位 鹿児島（勝ち点37／得失点差+6）
7位 鳥取（勝ち点37／得失点差+4）
8位 今治（勝ち点33／得失点差+3）
9位 藤枝MYFC（勝ち点32／得失点差+1）
10位 富山（勝ち点31／得失点差+6）
11位 福島（勝ち点27／得失点差−7）
12位 G大阪U23（勝ち点26／得失点差-5）
13位 岩手（勝ち点26／得失点差-16）
14位 沼津（勝ち点25／得失点差-6）
15位 八戸（勝ち点22／得失点差−12）
16位 讃岐（勝ち点20／得失点差−9）
17位 YSCC横浜（勝ち点20／得失点差−20）
18位 C大阪U23（勝ち点16／得失点差−19）
■第24節の対戦カード
▼10月28日(水)
19:00 G大阪U23 vs 福島
▼10月30日(金)
19:00 讃岐 vs 藤枝
▼10月31日(土)
13:00 秋田 vs 八戸
13:00 YS横浜 vs 盛岡
13:00 鳥取 vs C大阪U23
15:00 長野 vs 富山
15:00 岐阜 vs 相模原
15:00 鹿児島 vs 今治
19:00 熊本 vs 沼津