ナノ・ユニバースが『ウルトラセブン』『ウルトラマンゼット』のTシャツをプロデュース！

機能性の高いオリジナル商品の開発、またこれまでにないオンスタイル【New ON STYLE‐ネクタイ不要‐】を提唱・発信するセレクトショップの「nano・universe」と、”オシャレな毎日がいい笑顔にしてくれる to be happy” をコンセプトに商品を展開する「ULTRA STYLE」がタッグを組んで半袖Tシャツを発売。2020年10月22日(木)13時より、ULTRA STYLE、nano・universeのECサイトにて予約受付を開始する。



今回の商品企画は、ジャケットに合わせられるTシャツのプロデュースをULTRA STYLEがナノ・ユニバースに依頼したことからスタート。現在放送中の『ウルトラマンゼット』、9月からデジタルリマスター版が放送されている『ウルトラセブン』という、世代を超えて幅広い層から愛される新旧2人のウルトラマンをモチーフに、ナノ・ユニバースが商品をプロデュースする運びとなった。



本商品は、ジャケット着用時でもTシャツデザインを ”お洒落” に ”楽しんで” 着ることができるよう、ポップアート風にキャラクターを中央に配置。生地の風合いやシルエットもナノ・ユニバースだからこそ出来るこだわりが詰まっており、お気に入りの1枚になること間違いなし。これからのシーズン、ジャケットを羽織って親子お揃いのコーディネートを楽しめる商品となっている。



■着用イメージ









(C)円谷プロ