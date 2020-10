山下達郎、過去の名作リマスター盤のボーナス・トラック発表

山下達郎のスタジオアルバム『POCKET MUSIC』と『僕の中の少年』が、本人による最新リマスタリング盤で2020年11月25日に同時発売される。



1986年にオリジナルが発売された『POCKET MUSIC (2020 Remaster)』には計6トラックの収録が決定。「土曜日の恋人」は1985年のオリジナル・シングル・ミックスと1986年のアルバム発売時のミックスに加え、初出となるオリジナル・カラオケの3トラック。さらに、「MERMAID」の1985年のオリジナル・シングル・ミックスと1991年の再発盤のボーナス・トラックに収録されていた「MY BABY QUEEN -マイ・ベイビー・クイーン-」、アルバム発売時のツアーのみで演奏された「LADY BLUE」のライブ・バージョン(1986年7月31日/中野サンプラザホールでの音源)を収録した。



また、1988年にオリジナルが発売された『僕の中の少年 (2020 Remaster)』のボーナス・トラックには計7トラックの収録が決定。「踊ろよ、フィッシュ」のオリジナル・シングル・バージョンとベスト・アルバム『トレジャーズ』に収録されていた”トレジャーズ・バージョン”に加え、「ゲット・バック・イン・ラブ」のシングル・バージョン。「ゲット・バック・イン・ラブ」のシングルB面として発売され、2002年の「レアリティーズ」に収録されていた「FIRST LUCK-初めての幸運(しあわせ)-」、今回新たにリミックスされた「THE GIRL IN WHITE」の”アーリー・バージョン”、そして初出となる「新(ネオ)・東京ラプソディー」と「マーマレイド・グッドバイ」のオリジナル・カラオケも収録されている。



さらに、今回のリマスター商品を2枚購入したお客様の中から抽選で450名様に当時のシングルの仕様を復刻した7インチ・レコードをプレゼントするキャンペーンが発表された。復刻されるシングルは『風の回廊(コリドー)』、『土曜日の恋人』、『踊ろよ、フィッシュ』、『ゲット・バック・イン・ラブ』の4種類。非売品のアナログを手に入れる機会になっている。





<リリース情報>







山下達郎

『POCKET MUSIC(2020 Remaster)』



発売日:2020年11月25日(水)

CD版価格:2200円(税抜)

レコード版価格:4000円(税抜)



=収録曲=

1. 土曜日の恋人(1995 "TREASURES" MIX)

2. POCKET MUSIC -ポケット・ミュージック-

3. MERMAID -マーメイド-

4. 十字路

5. メロディー、君の為に

6. THE WAR SONG -ザ・ウォー・ソング-

7. シャンプー

8. ムーンライト

9. LADY BLUE -レイディー・ブルー-

10. 風の回廊(コリドー)



=ボーナス・トラック(CD盤のみ)=

11. 土曜日の恋人(1985 ORIGINAL SINGLE MIX)

12. MERMAID(1985 ORIGINAL SINGLE MIX)

13. MY BABY QUEEN -マイ・ベイビー・クイーン-

14. 土曜日の恋人(1986 ALBUM MIX)

15. LADY BLUE(LIVE VERSION)

16. 土曜日の恋人 (ORIGINAL KARAOKE)



山下達郎本人によるアルバム楽曲解説つき

※ボーナス・トラックはCDにのみ収録 (「MY BABY QUEEN」はレコードにも収録されています)







山下達郎

『僕の中の少年 (2020 Remaster)』



発売日:2020年11月25日(水)

CD版価格:2200円(税抜)

レコード版価格:4000円(税抜)



=収録曲=

1. 新(ネオ)・東京ラプソディー

2. ゲット・バック・イン・ラブ -GET BACK IN LOVE-

3. THE GIRL IN WHITE -ザ・ガール・イン・ホワイト-

4. 寒い夏

5. 踊ろよ、フィッシュ

6. ルミネッセンス -Luminescence-

7. マーマレイド・グッドバイ -Marmalade Goodbye-

8. 蒼氓(そうぼう)

9. 僕の中の少年



=ボーナス・トラック(CD盤のみ)=

10. ゲット・バック・イン・ラブ (SINGLE VERSION)

11. FIRST LUCK ~初めての幸運(しあわせ)~

12. 踊ろよ、フィッシュ (ORIGINAL SINGLE VERSION)

13. 踊ろよ、フィッシュ (TREASURES VERSION)

14. THE GIRL IN WHITE (EARLY VERSION)

15. 新(ネオ)・東京ラプソディー (ORIGINAL KARAOKE)

16. マーマレイド・グッドバイ (ORIGINAL KARAOKE)



山下達郎本人によるアルバム楽曲解説つき

※ボーナス・トラックはCDにのみ収録