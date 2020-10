『おねがいっパトロンさま！』キャラCD第1弾ジャケットイラスト公開！

10月11日より公式YouTubeチャンネルにてアニメ配信開始の『おねがいっパトロンさま!』の、12月16日(水)発売キャラクターCD第一弾のキャラクターデザイン・夏子描き下ろしジャケットイラストが公開となった。



”物語” の存在するバーチャルユーチューバープロジェクト『おねがいっパトロンさま!』は、キャラクターデザインを人気イラストレーター・夏子が手掛け、劇中キャラクターソングはArte Refactがプロデュースを担当する、ハピネットによる新プロジェクト。主人公の由賀旭(ゆうが・あさひ)を今村真也、猫屋敷良夜(ねこやしき・りょうや)を豊島聖人が演じている。



この度発売となるキャラクターマキシシングル第一弾には、桑原 聖(Arte Refact)がプロデュースする主題歌『HERO READY GO パトレイサー!』、挿入歌『Your Rootage』のほか、新規楽曲『I Rely on U』や、新規ボイスドラマも2本収録。

封入特典には、抽選でパトレイサーからオリジナルの応援メッセージがもらえる「きかせてっ!パトロンさま! パトレイサーメッセージキャンペーン応募券」(詳細は後日公式サイトなどで公開)が封入される。



