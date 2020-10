仙台市・秋保にて仙台箪笥とコラボレーション FIAT × Made in Japan Project

フィアットは、本日10月25日(日)に、日本の「ものづくり」文化継承を目的に活動するNPO法人「MADE IN JAPAN PROJECT、以下「MIJP」)」とFIATがコラボレーションして行う「FIAT×MADE IN JAPAN PROJECT」のイベントをオンライン配信する。



【開催概要】

日時: 2020年10月25日(日) 17:00配信開始

開催形式 : YouTube

FIAT You Tube チャンネル:https://www.youtube.com/user/FIATtv/

※観覧無料



伝統の文化と技術を受け継ぎ、魂を込めて「ものづくり」に取り組む人々。そんな、日本で「職人」と呼ばれる彼らのことを、イタリアでは「アルチザン」と呼ぶ。イタリアのアルチザンを代表するフィアットでは、同じ志を持った日本の職人と交流し、これまで以上に日本の文化とCuore(クオーレ:心)を通わせ合いたいとの想いから、「FIAT×MADE IN JAPAN PROJECT」を立ち上げた。



今回、このプロジェクトの一環として、10月25日(日)17:00〜オンラインイベント「工芸は食で光り、食は工芸で光る」を開催。今年はコロナの影響のため、これまで各産地で発表に合わせたイベントを行なってきたが、今回はニューノーマルなイベントスタイルとして、オンラインコンテンツを中心として開催される。



▼配信コンテンツ

コンテンツ1:FIAT×仙台箪笥コラボ「ピクニック カトラリーケース」完成発表

コンテンツ2:トークイベント「被災、コロナを超えたニューノーマルな産地とのつながりとは」

コンテンツ3:仙台市秋保の地のものづくしのオンラインクッキング

コンテンツ 4:震災復興特別支援企画「籠づくりワークショップ」

本イベントの詳細はこちら: https://www.fiat-auto.co.jp/ciao/mijp-pwj/#a1