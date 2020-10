成人年齢18歳に引き下げ 「成人式は30歳でいい」若新雄純が提案

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。10月1日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、「成人年齢引き下げに伴う、名古屋市の成人式についての対応」について取り上げました。2022年4月、民法の改正で成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。しかし、名古屋市は、成人年齢引き下げ後の「成人の日記念行事(以下、成人式)」についても、これまで通り20歳を迎える人を対象にすると発表しました。* * *成人年齢の引き下げに伴い、「成人式」の対象年齢も変更するのであれば、若新には「提案がある」と言います。「あまり早い段階で“一人前にならなければいけない”とか“大人にならなければいけない”というムードにし過ぎないほうがいいと思っていて。それはなぜかと言うと、寿命が延びて、まさに“人生100年時代”になってきているなかで、20歳で人生の方向性を決める必要は全然ないと思うから」と持論を述べ、現行の20歳での成人式ですら、むしろ“早いのではないか?”と疑問を呈します。若くして人生の方向性を決定していくことよりも、若新は「人生に柔軟性を持たせることのほうが大事」と主張。そして、学びについても、「大学も、18、19歳でストレートで入るものでなくてもいい。働いて、20代になってから学び直しをすることがあってもいい。先進国の多くもそのように変わってきている。そういったことも含めて、ちゃんとした大人になるまでの猶予をもっと延ばしたほうがいい」と言います。そのほうが、「“人生100年時代”を柔軟に生きていけるし、自分で学んだことや、若者時代の経験も納得がいくと思う」と考えを述べたうえで、「成人式は、30歳ぐらいでいいのでは?」と提案。それには理由があり、「実はいろいろなまちからもすでにアイデアが出てきている。18歳の成人式だと高校の卒業式とほぼ一緒であまり意味がない。20歳の成人式でも高校卒業して間もないから、みんなそれほど経験も増えていないし、地元に対する気持ちもあまり変わっていなくて、『よぉ、久しぶり!』で終わってしまう」と若新。一方、「30歳になると(社会に出て)いろいろな経験をして、自分の故郷、生まれ育ったまちのことを、ちょっと違う視点で見られるようになっていて、『お前、地元でこんな仕事していたんだ?』とか、まちで“こんなことがあったのか”と気づくと、Uターンするきっかけになりやすいらしい」と言い、「20代までは(生まれ育った)まちを出て思い切りやってもいいし、都会的な生活や仕事が好きな人はやればいい。30歳ごろに設定した成人式をきっかけにして、みんなそれぞれの経験を持ち寄って、“俺は、地元に帰るのもアリかな”とか。それぞれ10年人生を歩んでいれば、学んでいることも全然違うし、仕事の情報交換とかもできる」とメリットを挙げます。総じて、若新は「18歳で法的に成人としての権利を持つのと合わせて、社会的な大人になるのは30歳ごろというような制度に変わっていくといいなと思う。“早く大人にならなければいけない”という価値観を見直して、子どもから大人に変わるための中間の期間というあ、人生の“遊び”をつくったほうがいい。18歳でいろいろな契約ができるなどの責任は持たせつつ、 “一人前の大人にならなければいけない”というところまでは(時間的な)余裕があるといい」と論じます。そんな若新の意見に対し、リスナーからも反応が。「若新さんの言う通り、18~20歳は早い気がする」という声や、「18歳での成人式だと、進学希望の人は受験勉強で忙しいはず。成人式をやっても集まる人は多くないのでは」といったメッセージなど、“18歳での成人式”について「早い」という声が数多く寄せられました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、ヨウイチロウ(月曜)、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286