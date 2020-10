声優・高槻かなこ 恋愛ソングを書くと「“キュンキュン”を食べて生きる妖怪になる」

アーティストとして新たなステージを目指す声優・高槻かなこがお送りするTOKYO FMの番組「高槻かなこのROYAL Night」。10月17日(土)の放送は、デビュー曲「Anti world」のカップリング曲「I wanna be a STAR」と「アイシテルは♡グラム?」の制作エピソードをたっぷり語りました。10月14日(水)に「Anti world」をひっさげて待望のソロアーティストデビューを飾った高槻。今回はカップリング曲について、大いに語りました。まずは2曲目に収録されている、高槻本人が作詞・作曲を手がけた「I wanna be a STAR」の話から。この曲は、高槻本人が目標として掲げている“スターになる!”を歌詞のテーマにしています。その目標には“人気者になる”という意味のほかにも、こんな想いが込められています。「星って、ふと見上げたときにキラッと光っていると、“あっ、頑張ろう”と言ってくれている気がする。だから、高槻かなこを見たら“頑張ろう!”と思ってもらえる存在になりたい、というのが1番なんですね。そういう気持ちについて書こうと作詞をはじめたら、スラスラと思った通りに書けました」作詞をするときは、「なんとなく自分のなかにメロディーがあって。“こういう節回しのメロディーがいいな”」と思い浮かぶそう。今はギターを練習中なので「ちょっとずつコードを覚えてきたから、次からはギターを弾きながら“フフフン♪”って歌って作れる人になりたいなと。多分なると思います!」。そんな「I wanna be a STAR」は、「かなり等身大の自分が表現できた」という高槻。“I wanna be a STAR”と繰り返すフレーズも「強くみんなに届けるというより、自分の心のなかでいつも唱えている言葉をそのまま出した」そう。「歌い方も地声で。歌っているというより、話している感じでいきたいなと思って、かなり素に近い声で歌っています」「I wanna be a STAR」を聴いたら、歌唱法にも注目です!そして3曲目に収録されている「アイシテルは♡グラム?」は、楽曲全体のテーマが「ファンクで恋愛感があるポップな感じ。ライブで“Yeah!”と一緒にノレる曲。作詞も、そのときにちょうど思いついたことを“パパパッ”と書いた」そうです。「いや~私、恋愛観を妄想した歌詞を書くのが大好きなんですよ。この歌詞の通り、ふと疑問に思うんです。私は人を好きになっているときって、その人に“生き霊が飛んでいる”と思っているんです。……めちゃ怖いこと言っちゃったな(笑)。本当にご飯を食べられなくなるし、その人の妄想だけで生きていける。“妄想を食べる怪物”になっちゃう」逆に、「幸せなときはプクプクと太っていく」という高槻。歌詞の“体重計の上でシーソーゲーム”というフレーズは、かなりお気に入りなのだとか。でもその話をインタビューですると、男性インタビュアーはピンとこないそうで、「確かにこれ、めちゃくちゃ乙女心だなと。超恥ずかしくなった(笑)!」と高槻も爆笑していました。ちなみに、女の子目線で書かれた「アイシテルは♡グラム?」の歌詞で、相手の男の子や恋愛のシチュエーションを、彼女自身はどう妄想しているかというと?「同い年ぐらいの男の子? お互い18歳、19歳くらいかな。それで……(相手は)フリーター(笑)? アルバイト先で出会った2人で、男の子のほうが1つくらい先輩、でも可愛いかな。でもなんか、ちょっとしたことですぐ喧嘩しちゃうのよ。すぐに喧嘩しちゃうけど、2人が気まずいなかでお笑い番組とかを観ていたら、どっちかが“フッ”って笑っちゃって、“なに笑ってんの~?”みたいな。それで仲直りする、みたいなの……可愛くない?」恋愛妄想を話し出すと止まらない高槻は、「2人でカラオケに行って、曲を入れずに一緒に踊っている」ような関係性が理想。この曲の歌詞も、「自分の恋愛観がまるまるっとバレてしまうけど、私はハッピーな恋愛観をしているので、共感してくれると嬉しい気持ちになりますね!」。歌詞のなかのお気に入りフレーズは、2番に出てくる“曖昧なアイの謎々は溶けないね”のところ。なぞなぞが“解ける”と、その前の“ひと匙すくって”の言葉に引っ掛けて、スプーンですくった何かが“溶ける”の2つの意味を表現したそうです。「でも、歌詞(カード)を読んでもらわないと伝わらないんですよね~、漢字を変えているだけなので。“歌うとどっちの意味だろう?”ってなるんですけど、(自分で)“うまいなぁ”と思っちゃった。ちょっと恥ずかしいな(笑)」そして、これからも恋愛ソングの制作は続けていきたいそうで、「キュンキュン系は(CD)1枚に1曲くらいは書きたいと思うので、どんどん“キュン要素”を蓄えていきたいの。キュンキュンを食べて生きている妖怪みたいになっていくかもしれない(笑)」また、「アイシテルは♡グラム?」は、「みんなで歌って踊って完成する曲。ライブで歌いたいですね~」と高槻。またひとつ、絶対に叶えたい夢ができたようでした。<番組概要>番組名:高槻かなこのROYAL Nightパーソナリティ:高槻かなこ放送日時:毎週土曜 26:30~27:00/ FM大阪 毎週土曜28:00~28:30番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/royalnight