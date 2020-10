“ドローンの語源”とは…MUCC・YUKKEの珍回答に逹瑯が大爆笑!!

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。10月17日(土)の放送では、先週に引き続きMUCCのベーシスト・YUKKEさんが登場! 9月20日(日)に行われた無観客有料配信ライヴ第2弾「~Fight against COVID-19 #3~『惡-THE BROKEN RESUSCITATION』」についてお伺いしました。番組にリスナーからライヴの感想メールが届きました!<リスナーからのメッセージ>ラジオネーム:りこさん逹瑯さん、YUKKEさんこんばんは。配信ライヴ楽しかったです! 特典映像の固定カメラも観ました。ドローンが飛んでいる様子がよくわかりました。結構スピードありましたよね? 自分のまわりで(ドローンが)飛んでいるのはどんな感じでしたか? あと逹瑯さん、キックボードは広い会場だといつも持参なんですか? 聞きたいこといっぱいありすぎです。逹瑯:キックボードは、あの日はたまたま。YUKKE:でも(会場が)幕張のときに持ってくる率は高くない?逹瑯:幕張は楽屋が遠いから持っていったりしますけど……。ドローンって意外とさ、静かな曲とかだとうるさいんだよな。“ウィーン”ってずーっと言ってる。YUKKE:それで、なんとなく風がくると「あ、近付いてきた」って思う。逹瑯:でもドローンを使った撮影は面白かったなぁ。YUKKE:面白かったね。操縦する人がすげーうまいよね。逹瑯:すげーうまいよ。YUKKE:どれくらいうまいの? 俺はラジコンとかやらないから。逹瑯:あれは、すげーうまい。YUKKE:えー本当? そんなにうまいんだ。逹瑯:わかんないけど(笑)。でもドローンってさ、そもそも今までなかった物じゃん。それで、“ドローン”って名前をつけた人がいるわけでしょ?『これは車です』みたいな。なんで“ドローン”にしたんだろうな。YUKKE:たぶんだけど……忍者的な発想な気がする。逹瑯:え、日本!?YUKKE:あ、そっかそっか。“ドロン”とは違うか。逹瑯:違うよ! ハハハハハ(爆笑)。「ドロロンえん魔くん」じゃないんだから(笑)。YUKKE:“静かに迫っていく”みたいな意味かと(笑)。そっか、違うか。ドローン……なんか響きだけ聞くと、ちょっとふざけたネーミングだけどさ。逹瑯:なんだろうね。まったく新しいものに名前をつける、って面白いよね。もしかしたら“ペローン”だったかもしれないんだよ?YUKKE:“ペローン”にはしねぇと思うよ、俺。真面目に言うけど。逹瑯:アハハハハ(爆笑)。YUKKE:だってふざけてるもん。逹瑯:日本だから“ふざけている”って感じるけど、海外だったらそう感じないかもしんないよ? “ペローン飛んでるね~”みたいな。YUKKE:「次の撮影でペローンを使いたい」ってリーダー(ミヤ/Gt)が言ったりね。逹瑯:ハハハハハ(笑)。◎10月24日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、NoGoDの団長(Vo)とギタリストの広末慧が新しく結成したユニット「団長×広末慧」が登場。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack