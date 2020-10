WANDS、最新アルバム全曲ダイジェスト映像を公開

WANDS第5期初となるアルバム『BURN THE SECRET』の収録曲のダイジェスト映像が公開された。



10月28日にアルバム『BURN THE SECRET』のリリースを直前に控えたWANDS。今回の全曲ダイジェスト映像も公開に際して、ラジオやUSENへのリクエストが可能に。また、10月26日からSPOT映像(映像のみ)が、東京駅をはじめ首都圏の17駅のJ・ADビジョンステーションネットワークでも流れ始めるとのこと。









<リリース情報>







WANDS

6thアルバム『BURN THE SECRET』



発売日:2020年10月28日(水)

初回限定盤 [CD+DVD] 3500円(税抜)

【特典DVD】MV:「真っ赤なLip」「抱き寄せ 高まる 君の体温と共に」「Secret Night 〜 Its My Treat 〜 [WANDS 第5期ver.]」Short ver.

通常盤 [CD] 2700円(税抜)

初回生産分のみの封入特典

「抱き寄せ 高まる 君の体温と共に」「Secret Night 〜 Its My Treat 〜 [WANDS 第5期ver.]」のMVメイキング映像が視聴できるSPECIAL MOVIE視聴用シリアルナンバー入り



=収録曲=

1. David Bowieのように 作詞:上原大史 / 作曲・編曲:柴崎浩

2. 抱き寄せ 高まる 君の体温と共に 作詞:上原大史 / 作曲・編曲:柴崎浩

BSテレ東土曜ドラマ9「サイレント・ヴォイス season2」主題歌

3. 賞味期限切れ I love you 作詞:上原大史 / 作曲・編曲:柴崎浩

4. Secret Night ~ Its My Treat ~ [WANDS 第5期ver.] 作詞:上杉昇 / 作曲:栗林誠一郎 / 編曲:柴崎浩

5. Burning Free 作詞:上原大史 / 作曲・編曲:柴崎浩

6. 真っ赤なLip 作詞:上原大史 / 作曲・編曲:大島こうすけ

読売テレビ・日本テレビ系アニメ「名探偵コナン」オープニングテーマ

7. 明日もし君が壊れても [WANDS 第5期ver.] 作詞:坂井泉水 / 作曲:大野愛果 / 編曲:柴崎浩

8. もっと強く抱きしめたなら [WANDS 第5期ver.] 作詞:魚住勉・上杉昇 / 作曲:多々納好夫 / 編曲:柴崎浩

9. 世界中の誰よりきっと [WANDS 第5期ver.] 作詞:上杉昇・中山美穂 / 作曲:織田哲郎 / 編曲:柴崎浩

10. アイリメンバー U 作詞・作曲:上原大史 / 編曲:柴崎浩



WANDS Official Website:https://wands-official.jp/

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCYvCFfw4_uC9GX40K7Uo-kg