キュートなウェイトレス姿の『マイメロディ』キャリーケースを『トレバ』でゲット♪

サイバーステップは、1500万ダウンロードを突破した、オンラインなのに現実(リアル)にクレーンゲームが遊べちゃう⁉︎ 見て楽しい遊んで楽しいクレーンゲームアプリ『トレバ』にて、2020年10月23日(金)15:00より、2020年に45周年を迎えたサンリオの人気キャラクター『マイメロディ』がデザインされた「【トレバ限定】マイメロディ キャリーケース~アメリカンカフェ~」が登場することを発表した。



『トレバ』は、インターネットを通して遠隔操作を行い、いつでもどこでも本物のクレーンゲームが遊べるサービス。パソコン、スマートフォンアプリ、Amazon Fire TV、Nintendo Switch™で楽しむことができ、人気キャラクターのぬいぐるみやフィギュアなどの定番アイテムから、日用雑貨やユニークなおもちゃなど、豊富なラインナップを取り揃えている。



今回はサンリオの人気キャラクター『マイメロディ』がデザインされた、「【トレバ限定】マイメロディ キャリーケース~アメリカンカフェ~」(約H45cm×W30cm×D16cm)が登場♪



ひと目見るだけでわくわくするようなカラフルボディに、アメリカンカフェの店員の衣装に身を包んだ「マイメロディ」が大きく描かれた、写真映え100点満点のデザイン! 側面には色とりどりのデザートが散りばめられており、ポップな色使いが魅力的なキャリーケースとなっている。



カワイイ見た目だけでなく、コンパクトサイズで移動もラクラク♪ 女性でも楽に持ち運びができるサイズ感が特徴だ。それでいて、1〜2泊用の荷物が入る収納力もあり、使い勝手も抜群!

フロントオープンタイプのため、かさばりがちなお土産なんかもすぐに出し入れできてとっても便利。ちょっとしたお出かけはもちろん、旅行や出張、様々なシーンで活用しよう♪



>>>キャリーケースの説明画像など



(C)2020 CyberStep, Inc. All Rights Reserved. (C)1976, 2020 SANRIO CO., LTD.