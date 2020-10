サンリオピューロランドのハロウィンイベントを体感！

今年もハロウィンイベント「PURO HALLOWEEN PARTY」を現在絶賛開催中のサンリオピューロランドを体感してきた。



パークオープンの際には、ハロウィンをイメージしたコスチュームを着たキャラクターたちがお出迎えしてくれる。キャラクターは、日替わりでの登場となるが、この日はポムポムプリン、ポチャッコ、あひるのペックル、カプチーノ、みるくが登場。元気いっぱいでお出迎えしてくれました!





見た目の可愛らしさだけでなく、味にも定評のあるキャラクターフードコートでは、ハロウィン限定フードが食べられる! 今回は「クロミのダークハロウィンカシスベリーパフェ」に挑戦! 酸味のあるブラックベリーがたっぷりと乗っていますが、中のクリームと一緒に食べるとちょうど良い甘酸っぱさに! ちょっと大人なデザートです。



「クロミのダークハロウィンカシスベリーパフェ」(中央):850円(税込)

「すやすやプリンのハロウィン牛すじラーメン」(右):1300円(税込)

「キティとダニエルのダークマスカレードビーフカレー」(左):1450円(税込)



1Fのピューロビレッジでは、ハロウィンイルミネーション「Trick Or Party!」を体験! ピューロランドのハロウィンに関する曲に合わせて、赤やピンクや紫、ハロウィンをイメージしたイルミネーションが楽しめる。

大型モニターでは、ゴーストのいたずらで時が戻ってしまい、これまでのハロウィンイベントのショーのダイジェスト映像が映し出される。これまでのイベントに参加してきた方は、懐かしさで感動も倍増だ! 約5分間のショーだが、館内で販売している「ミラクル♡ライト」(1500円〈税込〉)は、ショーと連動してカラフルに光っちゃう! 自分もイルミネーションの一部になれば、楽しさ一千倍だ!









3F エントランスには「PURO HALLOWEEN PARTY」のフォトスポットも用意されているので、お友達と、家族との記念撮影はぜひこちらで!

ハロウィンイベントは今月いっぱいまで。この機会にキャラクターたちとのかわいいハロウィンを体感してみて!









(C)1976,1989, 1990,1993, 1996, 1999, 2001, 2005, 2010, 2020 SANRIO CO., LTD.







【イベント概要】

PURO HALLOWEEN PARTY

開催期間:2020年9月11日(金)〜10月31日(土)

PURO HALLOWEEN PARTYに関する詳細ページ:https://www.puroland.jp/2020_halloween/



今年は、ピューロランドでもお家からでも楽しめるコンテンツが多数登場!



【ピューロランドでの実施内容】

ピューロランド内では、かわいい「パステル」とおしゃれな「ダーク」のマスカレードをイメージしたフードやグッズが登場。一部グッズは、イベント初日に先駆け9月7日(月)より「Sanrio Puroland Online Shop」でも発売いたします。さら にピューロランドのハロウィン楽曲が流れ、ハロウィンをイメージした色とりどりの光の演出が楽しめる「ハロウィンイルミネーショ ン『Trick Or Party!』」を上演。他にも、毎年大人気のハロウィン限定フォトスポットや、「仮面舞踏会」をテーマにした ハロウィンコスチュームを着たキャラクターとのスペシャルグリーティング(有料)も実施します。



※サンリオピューロランドの入場にはパスポートと来場予約が必要となります。詳細はピューロランドHPもしくはピューロランド公式アプリをご確認ください。



◆パステルとダーク、どちらを選ぶ? ハロウィン限定フードが多数登場!

今年もピューロランドでしか食べることのできない10品のハロウィン限定フードが登場。パステル・ダークでどちらを選ぶか悩んでしまいそうなメニューが盛りだくさんです。「パステル」をテーマに、すやすや眠るプリンがのった「すやすやプリンのハロウィン牛すじラーメン」や、素敵なドレスを着たキティとお花のウエハース飾りの組み合わせがキュートな「キティのパステルベリードリンク(巨峰カルピス)」をはじめ4品のメニューが登場。「ダーク」をテーマに、キティとダニエルが仮面舞踏会を楽しむ様子が素敵な「キティとダニエルのダークマスカレードビーフカレー」や、クロミがブラックベリーに囲まれている「クロミのダークハロウィンカシスベリーパフェ」などの5品が登場します。 パステルかダークか選べない! という方には、マイメロディカラーのストロベリージュレ&クロミカラーのクーベルチュールチョコレートで構成された、パステル&ダークどちらも楽しめる「BerryマイメロディとChocoクロミのパーティパフェ」も。可愛くて美味しいメニューを是非お楽しみください。



◆光の演出が美しい「ハロウィンイルミネーション『Trick Or Party!』」

ピューロランドのハロウィン楽曲を使用した新作イルミネーションショーを上演します。ピューロランドの音楽とハロウィンをイメージした色とりどりの光の演出が楽しめる期間限定イルミネーションです。

あらすじ:ここ数年、ゴーストの恐怖に陥れられてきたピューロランドが、今年はゴーストのいたずらで時が戻ってしまい……!?



上演場所:1F ピューロビレッジ

※キャラクターの出演はございません。



◆仮装やお洒落をして撮影しよう! ハロウィン限定フォトスポット

ピューロランドのエントランスには、かわいい「パステル」とおしゃれな「ダーク」、2つのマスカレードパーティをテーマにしたフォトスポットが登場。仮装やおしゃれをして撮ると、まるでキャラクターたちとパーティを楽しんでいるような写真が撮影できます。



設置場所:3F レインボーホール



◆キャラクターをひとりじめ! PURO HALLOWEEN PARTYスペシャルグリーティング

1分間、キャラクターを独占できるスペシャルグリーティングを開催。昨年好評を博したハロウィンパレード「ハロウィンパーティ~バルマスケアンソルスラン~」で披露した、仮面舞踏会がテーマのコスチュームを着たキャラクターたちが登場します。華やかなコスチュームを近くで見たり、写真を撮ったり。キャラクターたちとの特別なひと時をお楽しみいただけます。



開催場所:1F イベントコーナー

キャラクター:ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、シナモロール、ウィッシュミーメル



※有料

※ソーシャルディスタンスを保って実施いたします。

※詳細は必ずホームページをご確認ください。



【おうちでピューロ 実施内容】

今年はピューロランド内だけでなく、お家でピューロランドのハロウィンを体験できるオンラインコンテンツも。キャラクターと1対 1でビデオ通話が楽しめる「ハロウィンtalkportオンライングリーティング(有料)」 では、ハロウィン限定コスチュームを着 たキャラクターが登場します。さらに、2020年6月よりスタートした、たくさんのキャラクターたちが配信参加者のために列を成す「無限グリーティング(有料)」のハロウィンバージョンを配信いたします。そして、10月には、お家でキャラクターとハロウィ ンパーティが楽しめる、オンラインでのスペシャルイベント(有料)も開催予定です。



◆キャラクターとビデオ通話が楽しめる ハロウィンtalkportオンライングリーティング

キャラクターと1対1で、ビデオ通話が楽しめるオンライングリーティングを開催。

ピューロランド内で実施するスペシャルグリーティングと同様、ハロウィンパレード「ハロウィンパーティ〜バルマスケ アンソルスラン〜」で披露した、仮面舞踏会がテーマのコスチュームや、ハロウィンをイメージしたコスチュームを着たキャラクターたちが登場します。



開催予定日:10月25日(日)、10月26日(月)

キャラクター:ハローキティ、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、シナモロール、ウィッシュミーメル、 ディアダニエル、モカ、バッドばつ丸、ポチャッコ、 けろけろけろっぴ、あひるのペックル、ハンギョドン

(日替わりで登場予定)



※talkportにて実施(有料・事前予約制)

※キャラクターとのグリーティングは各2分間となります。

※詳細は決まり次第ホームページでお知らせします。



◆キャラクターたちが列をなす! 無限グリーティング

2020年6月よりスタートした人気配信コンテンツ、見ている ”あなた” のために、キャラクターたちがカメラの前に列をなす「無限グリーティング」のハロウィンバージョンを配信。

仮面舞踏会をテーマにしたコスチュームの「ハロウィンパーティ~バルマスケ アンソルスラン~無限グリーティング」は10月29日開催。



●ハロウィンパーティ〜バルマスケ アンソルスラン〜無限グリーティング

開催予定日:10月29日(木)

キャラクター:ハローキティ、マイメロディ、クロミ、 ポムポムプリン、シナモロール、ウィッシュミーメル



※SHOWROOMにて配信(有料)

※詳細は決まり次第ホームページでお知らせします。





ピューロランドでも、そしてお家でも!子どもから大人まで非日常を体験できる、ハロウィンならではのイベントが盛りだくさん のピューロランドのハロウィンをお楽しみください。

サンリオピューロランド公式SNS:@purolandjp

サンリオピューロランド公式webサイト:https://www.puroland.jp/



