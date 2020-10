アジア初の会員制ドライビングクラ会員権 2020年追加募集枠の販売開始

コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドは、会員制ドライビングクラブ ”THE MAGARIGAWA CLUB” の2020年会員権、追加募集枠の販売を、下記の通り10月より開始した。



• 2020年会員権価格 : 2,500万円(税込)

• 募集枠 : 10口

• 募集期間 : 2020年10月20日~12月末 ※募集枠に達し次第締め切らせていただきます。



また、現地ドライビングコースの竣工に先立ち、本格的レーシングシミュレーションソフト ASSETTO CORSAをプラットフォームにした THE MAGARIGAWA CLUB のドライビングコースが完成。世界的なサーキット設計チームティルケE&Aのデザインによる、大自然に囲まれ起伏にとんだチャレンジングな THE MAGARIGAWA CLUB ドライビングコースをシミュレーターで体験いただける環境が整った。







バーチャルコースを利用したイベントをはじめ、THE MAGARIGAWA CLUB はドライビングを愛する皆様にふさわしいエクスクルーシブな体験を届けていく。





2020年11月開催予定 会員限定イベント

「MAGARIGAWA Virtual Drive with KAMUI」

会場に5台のシミュレーターを設置し、F1やル・マンで活躍する小林可夢偉選手と一緒にバーチャルコースを走り、直にドライビングレクチャーやタイムトライアルを楽しんでいただくイベント。



• ゲストドライバー : 小林可夢偉選手

• 参加条件 : THE MAGARIGAWA CLUB 会員およびその同伴者

• 会場 : 都内某所





1 Lap 動画 : https://youtu.be/c38LfW1G-gI