ほぼ全大学が対面授業を再開… 若新雄純が提案「午前中はすべてオンライン授業に」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」に、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、「ほぼ全大学が後期は対面授業を再開すること」について取り上げました。文部科学省の調査によると、全国の国公私立大学・短大・高等専門学校のほぼ全校が、後期の授業で対面授業をすることがわかりました。このうちすべて対面にするのは19.3%で、80.1%が遠隔(オンライン)授業と併用するそうです。* * *若新は、自身も大学で教鞭を執っているだけに「これからの大学のキャンパスでの学びのあり方に、ものすごく関心がある」と言います。そして、現場においても「新しいキャンパスの形ができないかという議論が先生たちからも起きている。(遠隔授業と)併用することは、これからのキャンパスにとって大チャンス」と若新。現在はコロナ禍とあって、対面授業が再開になったとしても「ソーシャルディスタンスを保ちながらやらなければならない。そうなったときに、すべての授業で『教室の広さをランクアップしないといけないね』という話になった」と言います。例えば、15人の生徒が対面授業を受けるには、20人収容の教室だと密な状態のため、50人収容できる教室でおこなうなど、「50人の授業なら100人入る教室でやるとか、教室の規模が(人数に応じて)繰り上がっていくと、もともと大講義室など広い教室でやっていた授業をやるところがなくなってしまう」と説明。そこで、「今後、(従来)大講義室でやっていた授業は全部オンライン(遠隔授業)にしちゃうのがいいのではないかと思っている。そもそも大講義室での授業のほとんどは先生の話を聞いているだけで、レクチャー形式のものが多いから動画や遠隔授業にして、その議論やレポート提出などはオンラインのほうがむしろやりやすいんじゃないか」と話します。これまで大講義室で実施してきた先生が、一方的に講義をするような内容の授業をすべて遠隔授業とした場合、「その授業は全部午前中に集中させられると思う。午後は昼食のあとで眠たくなるから、大講義室で先生の話を聞くだけの授業はつらい。なぜ今まで大講義室での(対面)授業を午前中にまとめられなかったかというと、大講義室の数が限られていて物理的な制限があったから。遠隔授業にしちゃえば、教室の数は関係なくなる。そうすれば、学生も教員も無理して満員電車に乗ったりして混雑する時間に大学まで行かなくても済む」とメリットを挙げます。そして先生にとっても「お子さんや家族のいる方は、子どもの世話をするなどしてゆっくり9時から家で授業を始められる。朝、通勤していた時間が家族に使える」というメリットも。また、「午前の遠隔授業が終わってから、みんな少しずつ時間をずらして午後に少人数の対面授業をすればいい。午後に集まるようにしても(サークルなど)みんなで戯れる時間は夕方以降でとれる。朝、みんな1コマ目に間に合わせようとするから、通勤ラッシュとぶつかって電車やバスも密になってしまう。それを解消するためにも午前中をすべてオンラインの遠隔授業にすればいいのではないか」と話します。とはいえ、「すべての授業を遠隔授業にすればいいというわけではないし、全部を元通りに戻せばいいということでもない」とし、「遠隔授業のほうが便利で、よりよくなることはたくさんある。(これまで)大人数で受けていた授業を遠隔授業にして、うまく併用していくことで、社会の形も変わる。大学からスタイルが変わってくれば、世の中全体の新しい働き方にもつながってくるんじゃないかと思う。そうすれば満員電車も緩和できる。これを機に、"人が集う"という形を変えていければいいのではないか」と提言しました。