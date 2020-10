The fin.、小袋成彬との共作『COLD』をRSD限定盤で7インチリリース

The fin.と小袋成彬の共同作品『COLD』が、500枚限定プレスのRECORD STORE DAY限定盤として10月24日に7インチアナログ盤でリリースされる。



ちょうど一年前にデジタルリリースされた『COLD』。当初、4月18日に開催予定だったRECORD STORE DAYでリリースされる予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて開催が延期。その発売延期となった作品を3回に分けてリリースを行う「RSD Drops」として10月24日に全国のRSD参加レコードショップでリリースされる。



また本作品のB面に収録される「COLD (Quavius Remix)」は、本日10月23日にデジタルリリース。本楽曲はフロリダの新進気鋭トラックメーカーMarquavius McDonaldのプロジェクトQuaviusのRemixとなり、原曲のニューウェイブなシンセサウンドと無機質なエレクトリックビートに、新たなHIPHOPな生音のサンプリングにより、ブラックミュージック、ファンクの要素が加わったダンスミュージックとなっている。









<リリース情報>



The fin., 小袋成彬

『COLD (Quavius Remix)』



配信日:2020年10月23日(金)

配信リンク:https://Thefin.lnk.to/COLD_Quavius_Remix



The fin., 小袋成彬

7インチ『COLD』



発売日: 2020年10月24日(土)

形態: 7インチ盤 / 500枚限定

価格: 1500円(税別)



収録曲

A面. COLD

B面. COLD (Quavius Remix)