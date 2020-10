古坂大魔王「ピカチュウ側から『やりませんか？』って…」ピコ太郎とピカチュウのコラボが実現！

鈴木おさむと陣(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送番組「JUMP UP MELODIES TOP20 supported by Ginza Sony Park」。音楽配信サービスSpotify協力のもと、今週アクセスが急上昇した上位 20 曲を生放送でカウントダウン。10月16日(金)放送のゲストは、古坂大魔王さんがリモートで登場! ここでは、ピコ太郎がピカチュウとコラボした新曲「PIKA to PIKO(ピカとピコ)」について伺いました。おさむ:古坂君がプロデュースをしているピコ太郎のほうなんですけれども。ピカチュウとコラボしたんですよね?古坂:そうですね。ピカチュウとピコ太郎で「PIKA to PIKO(ピカとピコ)」という曲を作りまして。おさむ:すごいよね。これは、どういうきっかけで?古坂:ざっくり言うと、ピカチュウ側から“ぜひとも”っていうふうに、お話がきたんですね。おさむ・陣:へぇ~!古坂:なんですけど、これにはストーリーがありまして。ピコ太郎って、もう4、5年目に入って、正直拾えるものは拾ったんですよ。だから、失うものがないと思っているので、あとは“面白いコラボをしたいね”って言っていて。“じゃあ、ドナルド・トランプさんは?”とか、“ジャスティン・ビーバーとコラボしてみよう”とか、いろいろ話し合っているなかで、“ピカチュウにオファーしてみようよ”っていう話になったんですよ。だけど、ずっと声をかけれないでいたらコロナの状況になっちゃいまして……。そこで、(自粛期間中に)家で「PPAP-2020-」を作ったんですね。そうしたらある日、急にピカチュウ側からPDFが届きまして。ピカチュウがピコ太郎のコスプレをしているんですよ。それで、「これ、やりませんか?」って言われたんですね。それで「いや、実はこっちもピカチュウさんとコラボしたかったんですよ!」って話をして、急に始まった話なんですね。おさむ・陣:へぇ~! そうなんだ。古坂:すごく嬉しかった。だから、(やりたいことを)しゃべってみたり動いてみると、なんとなくでも始まるんだな、というのを最近すごく思っています。おさむ:そうなんですよね。“イタい”と思われても、やりたいことを口にしたりとか、せっかくSNSがあるんだから、そこでギャグでもいいから発信してみたりすることって、結構大事じゃないですか。古坂:そうなんですよ。でもそれって、言うと絶対にバカにされて“お前が言うな”って話になるんで、今まで言わなかったんですけど、(実際に)言ってみると“話って通るんだな”っていうのをすごく思った。しかも全世界で人気のピカチュウなので、一緒に曲を作ったときに動きとか指の形とかはいろいろと気を付けました。例えば、指を“1”にするとか、“いいね!”を表すときの親指とか、片手で“オッケー”をするときの丸、“お金くれや”の逆ですね。これらが、ある国、ある宗教の地域では、違う意味を持って、すごくダメなこともあるとか、結構そこが1番大変でしたね。陣:ハンドサインじゃないですけれども。ありますよね。――ここで放送では「PIKA to PIKO(ピカとピコ)」/Pikachu(ピカチュウ)& PIKOTARO(ピコ太郎)がオンエア。おさむ:すごい曲ですね(笑)! 説明がいらない。古坂:めちゃめちゃ苦労しました!おさむ:どの辺が苦労しました?古坂:まず“ピカチュウとピコ太郎で何をやろう?”っていう話ですよね。そこで僕は「ボキャブラ天国」(フジテレビ系)出身ですから、“ピカチュウの声でボキャブりたいな”と思ったんですよ。おさむ:あ~、なるほど(笑)!古坂:でも、それにはたくさんの障壁がございまして。おさむ:そうだったんですか?古坂:ピカチュウの声は、人間には分からないんですって。それが大変で、結構揉めて。あとは、サウンドをどうするかということにすごく悩んで。最終的には、TR-808(電子音楽楽器)のカウベルの音を使っているところを、本物のカウベルに変えたんですよ。おさむ:えぇ!? すごい。古坂:シンセから本当のカウベルにしたところと、“踊れないダンスミュージックを作ろう”と。今TikTokも含めて、みんな踊りたがっているので……踊らせたくなくなったんですよね。おさむ:でもすごいよね。説明ができないし、説明もいらない曲ですよね。古坂:あぁ~嬉しい! おさむさんは感受性が豊かだからわかってくれますけど、(ほかの人には)結構説明しますよ。でもすごく嬉しいです。おさむ:いや、うちの子もそうだけど、子どもって意外とルールにはまったものが好きじゃないじゃないですか? (古坂君の子どもも)2歳だから、たぶん分かると思うけど。自分で探して、そこに自分でルールを作りたいんですよ。陣:形式ばったものというよりも。おさむ:そう、だからすごいなと思って。さすがでございます。古坂:恐縮です。ありがとうございます。<番組概要>番組名:JUMP UP MELODIES TOP20 supported by Ginza Sony Park放送日時:毎週金曜 12:00~14:55パーソナリティ:鈴木おさむ、陣(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jump/