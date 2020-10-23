小沢健二が、ちくま文庫より刊行されている三島由紀夫の小説「三島由紀夫レター教室」の特別帯をデザインした。

小沢は雑誌「Olive」1992年9月号で「私が文を学んだ本」として「三島由紀夫レター教室」を紹介。当時これをきっかけにして「突然話題沸騰 どうやら小沢健二さんのお気に入り本らしい」という帯が「三島由紀夫レター教室」に巻かれ、大きな話題を呼んだ。それから28年、三島由紀夫没後50年の特別企画として、今回は小沢が書き下ろしエッセイを両面に掲載し、ユニークな仕掛けをほどこした新帯をデザインした。この帯は11月11日頃の書店着荷分から本に巻かれて発売される。またこれに先駆け、メモリアルイヤーにちなんだ2020部の限定版帯付き本が10月31日より全国86店舗の協力書店で先行販売される。数ある三島の名作の中から、なぜ今この作品にこの帯なのか。書店で手に取って確認しよう。

小沢健二 書下ろしエッセイより

なんて贅沢な行為。なんと「反社会的」な行為。

なんて地下活動的な、秘密裡な行為。

編集されて、冷静に、平静に進んでいく世の中の下に、トンネルを掘るような。

2020部限定版取り扱い書店（全国86店舗）

北海道 紀伊國屋書店 札幌本店

北海道 MARUZEN&ジュンク堂書店 札幌店

宮城県 丸善 仙台アエル店

群馬県 ブックマンズアカデミー 前橋店

埼玉県 BookDepot書楽

千葉県 丸善 津田沼店

東京都 紀伊國屋書店 新宿本店

東京都 ジュンク堂書店 池袋本店

東京都 丸善 丸の内本店

東京都 三省堂書店 池袋本店

東京都 三省堂書店 神保町本店

東京都 東京堂書店 神田神保町店

東京都 丸善 お茶の水店

東京都 丸善 日本橋店

東京都 ブックファースト 新宿店

東京都 八重洲ブックセンター 本店

東京都 紀伊國屋書店 国分寺店

東京都 ジュンク堂書店 吉祥寺店

東京都 MARUZEN&ジュンク堂書店 渋谷店

東京都 紀伊國屋書店 玉川高島屋店

東京都 ジュンク堂書店 立川高島屋店

東京都 ブックファースト ルミネ町田店

東京都 有隣堂 アトレ目黒店

東京都 八重洲ブックセンター ルミネ荻窪店

東京都 啓文堂書店 吉祥寺店

東京都 紀伊國屋書店 西武渋谷店

東京都 文教堂書店 二子玉川店

東京都 くまざわ書店 調布店

東京都 TSUTAYA 三軒茶屋店

東京都 大盛堂書店 駅前店

東京都 HMV&BOOKS SHIBUYA

東京都 タワーレコード 新宿店

東京都 文喫 六本木

東京都 ヴィレッジヴァンガード 下北沢

東京都 HMV&BOOKS SPOT新宿

東京都 タワーレコード 渋谷店

東京都 スーパーブックス あおい書店春日店

神奈川県 有隣堂 横浜駅西口店

神奈川県 紀伊國屋書店 横浜店

神奈川県 丸善 ラゾーナ川崎店

神奈川県 八重洲ブックセンター 京急上大岡店

神奈川県 紀伊國屋書店 ららぽーと横浜店

神奈川県 有隣堂 ルミネ横浜店

神奈川県 ACADEMIAくまざわ書店 橋本店

新潟県 知遊堂 亀貝店

富山県 明文堂書店 富山新庄経堂店

富山県 喜久屋書店 高岡店

富山県 BOOKSなかだ ファボーレ店

石川県 金沢ビーンズ明文堂

石川県 うつのみや 金沢香林坊店

愛知県 三省堂書店 名古屋本店

愛知県 ジュンク堂書店 名古屋栄店

愛知県 MARUZEN 名古屋本店

愛知県 TSUTAYA ウイングタウン岡崎店

愛知県 TSUTAYA 春日井店

京都府 MARUZEN 京都本店

京都府 大垣書店 イオンモールKYOTO店

京都府 ふたば書房 御池ゼスト店

京都府 大垣書店 烏丸三条店

京都府 大垣書店 イオンモール京都桂川店

京都府 ふたば書房 山科駅前店

大阪府 紀伊國屋書店 梅田本店

大阪府 ジュンク堂書店 大阪本店

大阪府 MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店

大阪府 ジュンク堂書店 近鉄あべのハルカス店

大阪府 ジュンク堂書店 難波店

大阪府 ブックファースト 梅田2階店

大阪府 梅田 蔦屋書店

大阪府 大垣書店 高槻店

大阪府 田村書店 千里中央店

大阪府 HMV&BOOKS 心斎橋

大阪府 HMV&BOOKS SPOT 伊丹空港

兵庫県 ジュンク堂書店 三宮店

兵庫県 ジュンク堂書店 姫路店

岡山県 喜久屋書店 倉敷店

岡山県 啓文社 岡山本店

広島県 ジュンク堂書店 広島駅前店

広島県 啓文社 西条店

福岡県 ジュンク堂書店 福岡店

福岡県 丸善 博多店

福岡県 喜久屋書店 小倉店

福岡県 HMV&BOOKS HAKATA

熊本県 蔦屋書店 熊本三年坂

鹿児島県 ブックスミスミ オプシア店

沖縄県 ジュンク堂書店 那覇店

沖縄 HMV&BOOKS OKINAWA