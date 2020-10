「第３回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦」の決勝メンバーが決定、HKT48秋吉優花がトップ通過

“人気”でも“運”でもない、“歌唱力”だけでその頂点を決めるプロジェクト「AKB48グループ歌唱力No.1決定戦」。第3回大会の予選審査がCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」で10月21日(水)、22日(木)に生放送され、決勝進出メンバー20人が決定した。



国内AKB48グループの中でもっとも魅力的な歌い手を決めるプロジェクト「AKB48グループ歌唱力No.1決定戦」。



第3回大会には134人がエントリーし、自ら選んだ課題曲をピアノ伴奏で歌う予選審査に臨んだ。審査は、シンガーソングライターの磯貝サイモン、竹内宏美、キーボーディストの佐藤雄大の3人が担当。全134人の歌声を2日間、計8時間半の生放送で採点し、決勝大会に進出する20人を決定した。



予選を1位で通過したのは、DREAMS COME TRUEの『やさしいキスをして』を歌ったHKT48秋吉優花。審査員の磯貝サイモンは「何かを背負って歌っている」と、その表現力と迫力を評価。



2位は初参加のSTU48池田裕楽。研究生ながら、イルカの『なごり雪』を16歳とは思えない貫禄で歌い上げ、スタジオを沸かせた。



3位は、第2回の決勝大会をケガのため辞退したSTU48矢野帆夏。松田聖子の『あなたに逢いたくて ~Missing You~』を歌い、竹内宏美は「総合力がピカイチ」と絶賛した。初の決勝進出6人を含む計20人の顔ぶれに、第1回大会の予選から審査を務めてきた佐藤雄大は「歌で自分らしさを出せている人たちが並んだ」と感心した。



決勝大会は12月1日(火)にTBS赤坂ACTシアターで開催される。TBSチャンネル1では完全生中継でお届け。3代目女王誕生の瞬間と、戦いの中で生まれる数々のドラマから目が離せない。



▽大会概要

「第3回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦」



決勝進出メンバー

予選順位/名前(グループ名)/「歌唱曲」歌手名

1位 秋吉優花(HKT48)「やさしいキスをして」DREAMS COME TRUE

2位 池田裕楽(STU48)「なごり雪」イルカ(★)

3位 矢野帆夏(STU48)「あなたに逢いたくて ~Missing You~」松田聖子

4位 野島樺乃(SKE48)「Good-bye days」YUI for 雨音 薫

5位 山崎亜美瑠(NMB48)「YELL」いきものがかり

6位 岡田奈々(AKB48/STU48)「I LOVE YOU」クリス・ハート

7位 山内鈴蘭(SKE48)「あなたに逢いたくて ~Missing You~」松田聖子

8位 三村妃乃(NGT48)「I LOVE YOU」クリス・ハート

8位 小島愛子(STU48)「逢いたくていま」MISIA(★)

10位 清水紗良(STU48)「I’m proud」華原朋美(★)

11位 高柳明音(SKE48)「オリビアを聴きながら」杏里

11位 古畑奈和(SKE48)「I LOVE YOU」クリス・ハート(★)

13位 峯吉愛梨沙(STU48)「大好き」大原櫻子

14位 小田えりな(AKB48)「OH MY LITTLE GIRL」尾崎豊

14位 坂本愛玲菜(HKT48)「未来予想図II」DREAMS COME TRUE

推薦枠 立仙愛理(AKB48)「366日」HY

推薦枠 豊永阿紀(HKT48)「Hello,Again ~昔からある場所~」MY LITTLE LOVER

推薦枠 高橋彩香(AKB48)「愛をこめて花束を」Superfly(★)

推薦枠 谷口茉妃菜(STU48)「OH MY LITTLE GIRL」尾崎豊(★)

推薦枠 浅井七海(AKB48)「ORION」中島美嘉



※推薦枠…得点上位15人に入らなかったメンバーの中から審査員3人が選出。

※(★)…決勝大会初進出

※高橋彩香の“高”は“はしごだか”が正式表記



放送情報・視聴方法

第3回大会立候補者一覧

