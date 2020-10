『ミッキーマウス展 THE TRUE ORIGINAL & BEYOND』グッズ情報到着♪

朝日新聞社・日本テレビ放送網は、2020年10月30日(金)~2021年1月11日(月・祝)までの期間、ミッキーマウスのスクリーンデビュー90周年を記念して2018年~2019年にニューヨークで開催された『MICKEY: THE TRUE ORIGINAL』の作品を中心とした『ミッキーマウス展 THE TRUE ORIGINAL & BEYOND』を、森アーツセンターギャラリーにて開催する。



『ミッキーマウス展 THE TRUE ORIGINAL & BEYOND』は、世界中のポップカルチャーやアートに影響を与えてきたミッキーマウスにインスピレーションを受けて作られた展覧会。本展ではミッキーマウスのスクリーンデビュー作である『蒸気船ウィリー』コーナーをはじめ、ニューヨークで開催された『MICKEY: THE TRUE ORIGINAL』の世界的アーティストらが手掛けた作品、日本人アーティスト5名による”誰も見たことがない”未来のミッキーマウス作品などを展示する。



本展開催中、会場内には「ミッキーマウス展公式ショップ」がオープン! 普段使いが出来る文房具やバッグからクールなファッションアイテムまで、本展でしか手に入らないオリジナル商品約200点を含む400点以上のグッズが並ぶ。また、人気を博したニューヨーク展の中でも注目された世界的アーティスト、キース・へリングによる作品もこの度日本初上陸することが決定。「ミッキーマウス展公式ショップ」では、キース・へリングの限定スペシャルアイテムも登場する。なお、オリジナル商品の一部は、10月30日(金)よりオープンするディズニー公式オンラインストア「shopDisney(ショップディズニー)」内ミッキーマウス展特集ページでも購入可能だ。(※利用は日本国内限定)



さらに、本展の応援企画として、六本木ヒルズ内の14店舗による「ミッキーマウスデザイン Limited Collection」の発売が決定した。その店舗でしか手に入らないレアなグッズや隠れミッキーグッズなど、ミッキーマウスの魅力を存分に楽しめる商品展開を予定している。



(C)Diney