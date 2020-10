「Autumn with ALPINA – 秋に染まるアルピナ」第2回アルピナ・フォト・コンテスト開催

第2回アルピナ・フォト・コンテストが開催中。今回のテーマは、「Autumn with ALPINA – 秋に染まるアルピナ」。紅葉、お月見、花やイベントなど、アルピナと過ごす秋の風景を是非ご投稿いただきたい。



応募要項

コンテスト名 BMW ALPINA in Japan – Autumn Photo Contest 2020

募集テーマ Autumn with ALPINA – 秋に染まるアルピナ

応募受付期間 2020年9月30日(水)~11月30日(月)

投票期間 12月4日(金)~12月20日(日)



応募方法

アルピナFacebookまたはInstagramのアカウントに、ダイレクト・メッセージにて応募作品をお送りください。



※お一人様1点、デジタルデータのみの応募とさせていただきます。JPEGファイル(1,000×1,000ピクセル以上、縦横比1:1または1.91:1、かつ5MBまで)にてアップロードください。

※ご応募の際、下記3点をメッセージにて必ずお知らせください。

1. ハンドルネーム(写真とあわせて弊社ウェブサイトに掲載します)

2. 作品タイトル(合計20文字以下)

3. フォト・コンテストへのご応募である旨(ご明記をお願いします)



※受賞時はダイレクト・メッセージにてご連絡を差し上げますので、メッセージの受信を可能にしておいてください。

※参加規約をご確認の上ご応募ください。ご応募をもちまして、参加規約に同意したものと判断させていただきます。



参加資格

ALPINAを所有されている、または過去に所有されていたオーナーの方(中古車のオーナー様も含みます)

※オーナー様以外の方がご応募される場合、またご自身が所有していないALPINAの写真を投稿される場合は、あらかじめ所有者の方の同意を得ていただきますようお願いいたします。



過去にALPINAショールームやイベントにご来場またはALPINAを試乗され、その際の写真をお持ちの方

第一回ALPINA Japan Photo Contest 2020にて受賞された方は、本フォト・コンテストでは受賞の対象外とさせていただきます(ご応募は歓迎いたします!)。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。



応募作品について

応募作品は、応募者本人が撮影しすべての著作権を有しているもの、またほかのコンテストなどに応募中および応募予定ではなく、かつ過去にほかのコンテストなどで入賞していないものに限ります。



お一人様1枚までご応募いただけます。合成など著しい加工を施した写真はご遠慮ください。



被写体の肖像権や著作権等は、応募者の責任において承諾を得てください。また、応募作品について第三者との間に紛争等が生じた場合には、応募者(撮影者)ご自身がその責任と費用負担によって当該紛争等を解決するものとします。主催者側では肖像権や著作権等に関わる責任は負いません。



個人情報保護のため、自動車のナンバープレート等、応募作品の一部を加工・修正させていただく場合がございます。あらかじめ了承ください。



応募作品の著作権は、撮影者(応募者)に帰属します。 応募作品は、主催者が管理するウェブサイト、パンフレット等の制作物などに優先的に使用する権利を保有します。応募作品は本コンテストの広報活動として、新聞、雑誌、テレビ、ホームページなどで使用することがあります。 使用にあたっては撮影者の提供されたアカウント名(ハンドルネーム)表示を行います。



賞品等

応募総数に応じて、受賞者数が変わります。



応募人数50名までの場合…受賞者3名(最優秀賞1名、優秀賞2名)

応募人数100名までの場合…受賞者6名(最優秀賞1名、優秀賞2名、特別賞3名)

応募人数が100名以上の場合…受賞者10名(最優秀賞1名、優秀賞3名、特別賞6名)

受賞者の方に、記念品としてALPINAオフィシャル・グッズを進呈いたします。

記念品の内容については、ウェブサイトでの応募作品公開時に発表いたします。



審査・結果発表

応募者の皆様へ:受賞のご連絡は、FacebookまたはInstagramのダイレクト・メッセージにてさせていただきます。メッセージの受信を可能にしておいていただけますよう、お願いいたします。



ご応募いただいた写真は、ALPINAフォト・コンテスト事務局による1次選考の後、入賞候補作品をアルピナウェブサイトにて公開させていただきます。その後、特設サイトからの投票により、受賞作品を決定いたします。



受賞者の発表は弊社ウェブサイトにて行うとともに、ご本人様へも直接ご連絡させていただきます。(2020年12月下旬頃を予定)