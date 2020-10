YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の配信イベント「THE FIRST TAKE FES」の第2回目が11月13日(金)22:00より配信される。

「THE FIRST TAKE」は一発撮りしたアーティストのパフォーマンス映像を高画質映像で配信するチャンネル。「THE FIRST TAKE FES」では無観客の静まり返ったライブハウスを舞台に、アーティストが一発撮りのパフォーマンスを繰り広げる。第1回にはALI、岡崎体育、OKAMOTO'Sの3組が登場し、プレミア公開後24時間足らずで60万回以上再生され話題を集めた。第2回の出演者は後日発表される。

なお特設サイトでは「THE FIRST TAKE」のオフィシャルグッズを販売中。