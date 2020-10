TVアニメ「D4DJ First Mix」の第1話・第2話のマスコミ向け試写会が本日10月22日に東京都内で行われ、愛本りんく役の西尾夕香、犬寄しのぶ役の高木美佑、清水絵空役の倉知玲鳳、 姫神紗乃役のRaychellが登壇した。

ブシロードが手がける「D4DJ」は、“DJ”をテーマにライブ、アニメ、ゲームなど多角的に展開されているメディアミックスプロジェクト。TVアニメ「D4DJ First Mix」は10月30日より全国30局以上で順次テレビ放送されるほか、TwitterとYouTubeでのサイマル配信も決定している。会場では第1話・第2話の上映後にキャストが登壇。動くキャラクターたちの姿に「かわいいー!」と歓声を上げ、アニメを観ての感想を語り合った。

この会場で初めて明らかになったのが、エンディングテーマが1995年のヒット曲「WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント~」のカバーであるということ。同曲は浜田雅功と小室哲哉のコラボにより誕生したユニット・H Jungle with tの楽曲で、今回のカバーでは水樹奈々演じる天野愛莉と、Raychell演じる姫神紗乃の2人が歌唱する。Raychellは「子供の頃聴いていた楽曲なので、まさかカバーさせていただけるとは思っていなかったですし、水樹奈々さんと一緒に歌わせていただけたことが本当にうれしいです」と喜びを語り、キャスト陣も「カッコよかった!」と絶賛した。

またアニメの監督を務める水島精二が、キャストからの質問に答える映像も。サンジゲンが手がける3DCGアニメでの絵作りについてや、DJを題材にした作品ならではの音のこだわり、制作の苦労話などを明かした。キャスト陣は主人公・りんくが明るく元気いっぱいに動くさまや、ライブシーンの臨場感に注目してほしいと話す。またアニメはDJについて知識がない人にもわかりやすく作られており、実際にDJ活動を行っている西尾と高木は、機材のリアルな描写も見どころだと語った。

なおアニメの第1話は本日10月22日24時から「D4DJ」の公式YouTubeチャンネルで先行配信される。試写会で繰り広げられたトークの模様も届けられるので、気になった人はお見逃しなく。

TVアニメ「D4DJ First Mix」

TOKYO MX、BS日テレ、テレビ神奈川、チバテレ、AT-X:2020年10月30日(金)より毎週金曜日23:00~

ほか全国で順次放送開始

スタッフ

原作:ブシロード

製作総指揮:木谷高明

ストーリー原案:中村航

キャラクター原案:やちぇ

統括プロデューサー:中山雅弘

監督:水島精二

副監督:鈴木大介

シリーズ構成:雑破業

アニメーションキャラクターデザイン:茶之原拓也

音楽:佐高陵平

アニメーションプロデューサー:松浦裕暁

アニメーション制作:サンジゲン

キャスト

Happy Around!

愛本りんく:西尾夕香

明石真秀:各務華梨

大鳴門むに:三村遙佳

渡月麗:志崎樺音

Peaky P-key

山手響子:愛美

犬寄しのぶ:高木美佑

笹子・ジェニファー・由香:小泉萌香

清水絵空:倉知玲鳳

Photon Maiden

出雲咲姫:紡木吏佐

新島衣舞紀:前島亜美

花巻乙和:岩田陽葵

福島ノア:佐藤日向

天野愛莉:水樹奈々

姫神紗乃:Raychell

小舟柳人:古谷徹

