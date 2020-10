トレバに小悪魔風サンリオキャラグッズが登場♪

1500万ダウンロードを突破した、オンラインなのに現実(リアル)にクレーンゲームが遊べちゃう!? 見て楽しい遊んで楽しいクレーンゲームアプリ『トレバ』において、2020年10月23日(金)15:00より、サンリオの人気キャラクターがデザインされた「【トレバ限定】サンリオキャラクターズ キャリーケース~黒猫スタイル~」が登場する。



今度のサンリオキャラクターズは、小悪魔チック♪

黒猫に仮装した姿のキュートなキャラクターズが限定プライズとなって登場だ!



注目のアイテムは、「ハローキティ」をはじめ、「クロミ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポムポムプリン」の人気キャラクターがデザインされた、「【トレバ限定】サンリオキャラクターズ キャリーケース~黒猫スタイル~」。

黒地に交差するピンクのナナメラインが美しいボディカラーに、黒猫に仮装したサンリオキャラクターズがパッと目を引くガーリー&キュートなデザインのアイテムだ。

前面のみならず、側面や背面にもサンリオキャラクターズたちが散りばめられており、乙女心をくすぐるキャリーケースに仕上がっている。



また、機能性にもこだわっており、コンパクトで軽く、女性の方でも楽に持ち運びができるサイズ感。

それでいて、1〜2泊用の荷物が入る収納力もあり、使い勝手抜群!

フロントオープンタイプのため、荷物の出し入れもすぐにできてとっても便利♪ 旅行やイベント、様々なシーンで活躍すること間違いなし。



「【トレバ限定】サンリオキャラクターズ キャリーケース~黒猫スタイル~」はなくなり次第終了となりますので、この機会をお見逃しなく!



(C)2020 CyberStep, Inc. All Rights Reserved.

(C)1976, 1996, 2001, 2005, 2020 SANRIO CO., LTD.