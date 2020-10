『すみっコ』でお散歩勝負!!　新作カードゲームやアクセメイキングセットが発売♪

ハナヤマより『すみっコぐらし』のカードゲームやおもちゃが続々と登場する。アクセサリーが作れちゃう「チューブレット すみっコぐらしスタンダードセット」、リフィルの「チューブレット すみっコぐらし ビーズ&チューブセット」が2020年10月17日に、「すみっコぐらし つなげてあそぼう!おさんぽカードゲーム」が2020年10月24日に発売される。



可愛いすみっコたちとたくさん遊べるチャンス到来!

早速新商品をチェックしていこう。



「すみっコぐらし つなげてあそぼう!おさんぽカードゲーム」は、みんなでワイワイ楽しめる「すみっコぐらし」のカードゲーム。

かわいいすみっコ達のお散歩道のカードを並べ、素敵な風景を作ります。道が繋がるようにカードを並べていき、手持ちのカードを一番早く無くした人が勝ちになる。

トランプとしても遊べるように、カードのデザインの中に数字とマークが入っているので、さまざまな遊び方ができちゃうスグレモノだ。

価格は800円+税、発売は2020年10月24日となっている。



そして、クリアのチューブにキラキラのビーズを詰め込んでアクセサリーが作れる女の子向けの手作りホビー「チューブレット」に、「チューブレット すみっコぐらし スタンダードセット」と、リフィルの「チューブレット すみっコぐらし ビーズ&チューブセット」が新登場!



すみっコぐらしの仲間達のチャームやチューブデコレーションで、かわいいアクセサリーが作れちゃう。



スタンダードセットが3980円+税、ビーズ&チューブセットは1280円+税。

両商品とも、2020年10月17日より発売開始されている。



(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.