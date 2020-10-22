TVアニメ「D4DJ First Mix」のサイマル配信が決定。最速放送であるTOKYO MX、BS日テレと同じく、10月30日より毎週金曜日23時からTwitterとYouTubeで視聴できる。TVアニメがTwitterで全話サイマル配信されるのは史上初。

ブシロードが手がける「D4DJ」は、“DJ”をテーマにライブ、アニメ、ゲームなど多角的に展開されているメディアミックスプロジェクト。TVアニメは監督を水島精二が務め、全国30局以上での放送が決定している。さらに字幕15か国語、吹き替え3か国での世界に向けた配信も予定。アニメの放送期間中は毎週金曜日22時より、キャストによる生番組も配信される。なおTwitter配信版のアニメでは、一部BGMがカットされるためご注意を。

併せて第1話の先行カットも公開に。物語はアフリカの小さな島から日本へ単身帰国し、DJ活動が盛んな陽葉学園に転校してきた愛本りんくが、DJ活動に打ち込む明石真秀と出会い、DJに興味を持ったところから動き出す。第1話は本日10月22日24時から「D4DJ」の公式YouTubeチャンネルで先行配信され、愛本りんく役の西尾夕香、犬寄しのぶ役の高木美佑、清水絵空役の倉知玲鳳、 姫神紗乃役のRaychellによるトークも届けられる。

TVアニメ「D4DJ First Mix」

TOKYO MX、BS日テレ、テレビ神奈川、チバテレ、AT-X：2020年10月30日（金）より毎週金曜日23:00～

ほか全国で順次放送開始

スタッフ

原作：ブシロード

製作総指揮：木谷高明

ストーリー原案：中村航

キャラクター原案：やちぇ

統括プロデューサー：中山雅弘

監督：水島精二

副監督：鈴木大介

シリーズ構成：雑破業

アニメーションキャラクターデザイン：茶之原拓也

音楽：佐高陵平

アニメーションプロデューサー：松浦裕暁

アニメーション制作：サンジゲン

キャスト

Happy Around!

愛本りんく：西尾夕香

明石真秀：各務華梨

大鳴門むに：三村遙佳

渡月麗：志崎樺音

Peaky P-key

山手響子：愛美

犬寄しのぶ：高木美佑

笹子・ジェニファー・由香：小泉萌香

清水絵空：倉知玲鳳

Photon Maiden

出雲咲姫：紡木吏佐

新島衣舞紀：前島亜美

花巻乙和：岩田陽葵

福島ノア：佐藤日向

天野愛莉：水樹奈々

姫神紗乃：Raychell

小舟柳人：古谷徹

(c)bushiroad All Rights Reserved.