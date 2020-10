SUPER BEAVER『ハイキュー!!』OPテーマ「突破口」に込めた“今”への思い

SUPER BEAVERが、10月21日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。この日リリースのニューシングル『突破口 / 自慢になりたい』や、12月に開催される無観客配信ライブについて、パーソナリティのさかた校長、こもり教頭の質問に答えました。その前編。●後編はこちらさかた校長:SUPER BEAVER先生は、10月21日にニューシングル『突破口 / 自慢になりたい』をリリースされております。おめでとうございます!SUPER BEAVER:ありがとうございます。さかた校長:聴かせていただきました。「突破口」は悔しさだったり悲しさだったり……壁にぶつかって立ち向かった人じゃないと、生まれてこない感情ってあるじゃないですか。それがSUPER BEAVER先生の歴史や乗り越えてきた日々と重なって、「それでも行こうぜ! 戦おうぜ!」という気持ちがめちゃくちゃ伝わりました。勉強や部活などで壁にぶち当たっている生徒がたくさん聴いていると思うんですけど、この“瞬間”の積み重ねがゴールに向かうと思うし……俺は最後のコーラスでみなさんが“みんなで笑おうぜ”というところで、生徒たちの勇気になったというか、背中を押してもらえたんじゃないかと思います。僕も「絶対笑おう」と思いました。SUPER BEAVER:うれしい! ありがとうございます。渋谷龍太(Vo):ちゃんと聴いてくださって……。さかた校長:いやもう、めちゃくちゃ勇気づけられます。そしてこの曲は「ハイキュー!! TO THE TOP」の第2クールオープニングテーマとなっていますが、こちらは書き下ろしですか?柳沢亮太(Gt):そうですね。書き下ろしでもありますし、“アニメ作品”と“SUPER BEAVERがいま歌いたいこと”がリンクするのはどこだろう? というのをすごく探しながら、書かせていただきました。ただ、今この瞬間に賭ける思いみたいなもの……スポーツ(※)と音楽という畑は違えど共感できる部分がすごくあったので、改めてSUPER BEAVERの歩みというか大事にしてきた気持ち、スタンスみたいなものを歌にしたらシンクロするんじゃないかな、と思いながら書き上げた1曲です。(※「ハイキュー!!」は高校バレーボールを題材にした作品)さかた校長:本当に……何かに夢中になっている生徒たちに、日々何かに挑んでいる人たちに、すごく寄り添って背中を押してくれる曲だなと思いました。柳沢:“今”と向き合うことってすごく難しいと思いますし、向き合うことによってしんどくなるときもきっとあると思うんです。でも「しんどいな」と思った時点で、何かしらと向き合えているんじゃないかと思うので、「頑張ろう」でも「今は少し休みたい」でも、その一つひとつが繋がっていくんじゃないかなと思うんです。そんな気持ちを込めて描いたので、それが届いたならすごく嬉しいなと思います。こもり教頭:こんなメッセージが届いています。こもり教頭:「やりたくないな」とか、ネガティブになってしまうこともあると思うんですけど、(この曲を聴くと)「やらなきゃな!」という気持ちになります。何かを成し遂げたい生徒や、部活や受験などに挑んでいる生徒がいたら、一緒に聴くことができて良かったなと思います。渋谷:もう我々から何も言う必要が無いくらい……校長と教頭がしっかり説明をしてくれて(笑)。自分たちは伝えたいことを音楽でやり切っちゃっているから、ちゃんと僕たちの音楽を聴いてくれた人の口から自分なりの解釈を経て言ってくれるというのは、めちゃくちゃ嬉しいです。音楽をやっていてよかったな、と思う瞬間のひとつでもあります。ありがとうございます!校長・教頭:こちらこそ、ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★★10/19(月)~10/23(金)は、スペシャル授業を開催!! ★★