Apple Music、ブルース・スプリングスティーン特集公開

Apple Musicにて、ブルース・スプリングスティーンの特集が2020年10月20日にスタートした。



2020年10月23日に20作目のスタジオ・アルバムとなる最新作『Letter To You』をリリースするブルース・スプリングスティーン。リリース日には、Apple TV+独占のドキュメンタリー映画『ブルース・スプリングスティーン:Letter To You』の公開も予定されている。



この同時公開に向け、Apple Music上で様々なコンテンツが公開されていく。コンテンツ第1弾として、「Apple Music 1」ラジオステーションのホスト、ゼイン・ロウによるブルース・スプリングスティーン独占インタビュー。「時が経つにつれて、年を取りメンバーを失うこともあった。それは、今回のアルバムが意味している一面でもある」と最新作についての心境を語っている。



また、コンテンツの第2弾は、同じくラジオステーション「Apple Music Hits」での、ブルース・スプリングスティーン本人がホストを務めるラジオ番組「Letter To You Radio」の公開。この番組はエピソード1から5まで続き、アルバムと映画公開まで連日公開されていく予定。長年のマネージャーであるジョン・ランドー、クライヴ・デイヴィス、フー・ファイターズのデイヴ・グロール、パール・ジャムのエディ・ヴェダー、ザ・キラーズのブランドン・フラワーズ、The E Sreet Bandのスティーヴン・ヴァン・ザントなど豪華ゲストが出演する。





<公開情報>



Apple Music内

ブルース・スプリングスティーン特集



公開日:2020年10月21日(火)

