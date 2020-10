SCANDAL「クイズ！アニマルSCANDAL！」で懲りずにクイズに挑戦！ ラジオなのに映像で答え合わせ？

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。そんな4人が放つ「空気」や「興味」、そして「おしゃべり」をもっと身近に感じてもらうために、「いつもの感じ」でトークすることが番組のコンセプト。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。10月19日(月)の放送では、またしても進化した(?)クイズ企画「クイズ!アニマルSCANDAL!」をお届けします。HARUNA:SCANDALの「Catch up」ですが……日本語にすると「最近どう?」的な意味なんですけども……「最近……、動物どう?」TOMOMI:ん? 何の角度(の話)?RINA:日本語的にもおかしいし……(笑)。HARUNA:だって、台本に書いてあるから……。MAMI:まあね、書いてある。HARUNA:「最近、動物どう?」からの、新企画です! 題して「クイズ!アニマルSCANDAL!」TOMOMI:わからんわ……(笑)。HARUNA:これをさ、言わされている私の身にもなってよ(笑)。MAMI:「最近、動物どう?」ってのが、まず新しいじゃん。新しい企画ってことでしょ、なんか要素多くない?RINA:この番組はさ、ミュージシャンがやってるラジオなんですけど、どこの層を狙ってるの?HARUNA:わからない……。RINA:“ミュージシャンが答える動物クイズ”ってことだよね(笑)?TOMOMI:クイズ多すぎん?HARUNA:前回のクイズ(なるほど!ザ・キャッチアップ)があまりにも答えられなかったからさ……。RINA:動物だったら、まだ答えられるかもね……。HARUNA:たまにはこういうほっこり企画もいいんじゃないかと。TOMOMI:寒くなってきたしね……。HARUNA:世界中のアニマルにまつわる“スキャンダル”をお届けします。RINA:ん? そんなのあるの?HARUNA:とにかく動物のスキャンダルをクイズにしたらしいよ。TOMOMI:え、どういう意味(笑)?RINA:動物も週刊誌に狙われるんか?HARUNA:もういこう! やってみよう! それでは問題です! アメリカ・ジョージア州からのクイズです!「保安官代理がパトカーのなかで予想だにしない、ヤギと壮絶な戦いを繰り広げることになりました。さて、パトカーのなかで何が起きたのでしょうか?」TOMOMI:選択肢はないの?MAMI:なぞなぞじゃないよね?RINA:ほんとにあったってことやんな?HARUNA:うん、実際にあったことだって。TOMOMI:はい! ヤギが車の鍵を開けて入ってきた(ブー・不正解)RINA:もう入ってるんじゃない……? ヤギが赤ちゃんを産みそうになった(ブー・不正解)TOMOMI:ヤギが運転しそうになった(ブー・不正解)。逆に脱走しそうになった(ブー・不正解)MAMI:保安官の服を食べそうになった……(あーちょっと惜しい)。え? 惜しい?HARUNA:何か食べんのかな?RINA:えーっと、警察の資料を食べ始めた(ピンポン!)一同:おー!RINA:それは困るな……。HARUNA:まあヤギさんだからね。そもそも、なんでヤギがパトカーに乗ってきたの?スタッフ:映像があります。TOMOMI:えー、ラジオやのに!!* * *問題は全部で3問。ラジオなのに、実際に映像を観て楽しめる検索ワードを、放送中に発表していきます! この続きはぜひ「AuDee(オーディー)」でお楽しみください。▶▶この日の放送内容を「AuDee(オーディー)」でチェック!----------------------------------------------------スマホアプリ「AuDee(オーディー)」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→http://www.jfn.co.jp/park----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロJFNPARK,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056