ビリー・アイリッシュ、最先端のXR技術を盛り込んだオンラインライブ開催

ビリー・アイリッシュが、日本時間10月25日午前7時に予定されている「WHERE DO WE GO? オンラインライブ」についての詳細を明らかにした。



同ライブはビリーの地元である米ロサンゼルスからライブ中継され、チケット購入者であれば24時間視聴アクセスすることができる。ライブでは、参加者が自宅にいながらもビリーの世界に没入できるよう、複数のカメラ、アングル、3D技術を用いた最先端のXR技術が駆使したフルセットのライブを披露する予定。



さらに、ライブの1時間前となる日本時間10月25日午前6時からは、PRE SHOWの開催も発表。ここでは、2021年2月にApple TV+での公開予定のドキュメンタリー『Billie Eilish: The Worlds A Little Blurry』の未公開映像が解禁される予定。また、スペシャルゲストの出演が予定されている他、イベント・パートナーである、Beats、Blohsh、Crew Nation、Fender®、Gucci、Live Nation、Postmates、Support + Feed、Verizonといったパートナーからのプレゼントやコンテスト、独占コンテンツの配信が予定されている。



同ライブの開催に協力した「Moment Factory(2020年のWHERE DO WE GO? ワールド・アリーナ・ツアーのプロデュースを担当)」とビリーは、何カ月もかけてこの準備を進めてきた。「WHERE DO WE GO? オンラインライブ」は、今年の開催が延期となったアリーナツアーからインスピレーションを得ており、ファンにとっても一生に一度の体験となる同ライブでは、これまで見たことのない、新しくエキサイティングな要素も盛り込まれている。



ビリーは兄のフィニアスと、長年一緒にツアーを周っているドラマーのアンドリュー・マーシャルと共にパフォーマンスを行う。LEDを搭載した30m x 7.3mの360度スクリーンで囲まれた18m x 7.3mのステージで、3D映像を融合させた、事前に選ばれた500名のファンが、ショーを通してビリーとリアルタイムでバーチャルの交流ができるなど盛り沢山の内容になっている。





<ライブ情報>







ビリー・アイリッシュ

「WHERE DO WE GO? オンラインライブ」



2020年10月25日午前7時より(日本時間)

チケットのお求めはこちら:https://livestream.billieeilish.com/

日本語版はこちら:https://www.universal-music.co.jp/billie-eilish/news/2020-10-21/



同サイト上では、公演当日まで、チケットをお持ちの方全員を対象に、ビリー・アイリッシュの限定グッズを販売中。

この売上の一部は、新型コロナウイルスで被害にあったイベントやコンサート、ライブツアーの裏方スタッフを経済支援する世界規模の基金「クルー・ネイション」に寄付される。



※チケットやグッズの購入および購入後の各種対応に関しては、「Maestro」とお客様ご自身によりご手配・ご対応をいただくこととなりますので、当社では一切の責任は負いかねます。

※「Maestro」への問い合わせは、support@maestro.io にメールをお送りください。

※コンサート視聴の際のインターネット接続料および通信費は、お客様ご自身のご負担となります。

※本イベントは予告なく内容の変更もしくは中止となる可能性があります。予めご了承くださいませ。



ビリー・アイリッシュ日本特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/billie-eilish/