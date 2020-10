高槻かなこ 愛犬は下着泥棒?!「気がつくとそこら中に落ちているんです」

声優・アーティストの高槻かなこさんが、10月20日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。10月14日リリースのデビューシングル『Anti world』にちなみ、この日の番組テーマは「ANTI ここだけ WORLD」ということで、パーソナリティのさかた校長、こもり教頭とともに、“全体では好きだけどここだけは無理!”というものを明かしました。さかた校長:高槻かなこ先生を迎えて送る今夜の授業は、「ANTI ここだけ WORLD」。世界のことは好き、だけどここだけはマジで無理! 今夜は、そんなピンポイントなアンチメッセージを募集したいと思う!こもり教頭:SCHOOL OF LOCK! は好きだけど、さかた校長は無理! みたいな?さかた校長:そんな人はいないと思うけど……(笑)。高槻:(笑)。こもり教頭:いまのまずい例ですが(笑)。僕はキノコが好きなんですけど、シイタケは無理なんです。高槻先生は、そういう感じのありますか?高槻:最近、犬を飼い始めたんです。ポメラニアンの男の子で天くんっていうんですけど、何をされてもめちゃくちゃかわいいんですよ。かわいくて大好きなんですけど、下着泥棒にハマっていて……(笑)。さかた校長:どういうことですか?!高槻:犬にしか入れない小さな隙間から、下着入れの所に行って……気づくと私の下着がそこら中に落ちているんですよ。こもり教頭:それは……!(笑)。さかた校長:ちょっと待ってください! そんな奥の細道みたいな家なんですか?! 高槻先生は、どうやって取りに行くんですか?高槻:いや……(笑)。引き出しから出せるんですけど、裏道があるみたいで(笑)。「ドロボー!」って言うと、喜んですぐに逃げるんですけど。さかた校長:天くんヤンチャやな~(笑)。高槻:そこだけは、恥ずかしいんでやめて欲しいですね。さかた校長:なるほどね。教頭はありますか?こもり教頭:僕は魚がめちゃくちゃ好きなんですけど、魚の目はマジで無理なんです。さかた校長:なんで?こもり教頭:怖くて! カニも無理! エビも無理かも!高槻:(笑)。さかた校長:魚介類の目が無理ってこと?こもり教頭:そう。でも魚介は大好き。肉よりも魚のほうが好きだし、めっちゃ食べるんだけど……みたいなメッセージを待っています!なお、この日の放送では、「人前で歌うことは大好きだけど、自分の声はマジで無理」という16歳の女性リスナー、「虫は大丈夫だけど、アリだけはマジで無理」という15歳の女性リスナーとも電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★★10/19(月)~10/23(金)は、スペシャル授業を開催!! ★★