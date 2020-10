高槻かなこ デビューシングル『Anti world』リリース Aqoursでの歌唱との違いは？

声優・アーティストの高槻かなこさんが、10月20日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。10月14日(水)にリリースされたデビューシングル『Anti world』について、パーソナリティのさかた校長、こもり教頭の質問に答えました。さかた校長:生放送教室には、ソロアーティストとしては初登場! 高槻かなこ先生!!高槻:みなさんこんばんは! 声優・アーティストの高槻かなこです! よろしくお願いします!!さかた校長:高槻かなこ先生は、10月14日にシングル『Anti world』でアーティストデビューしました! おめでとうございます!高槻:ありがとうございます。さかた校長:いままでは、『ラブライブ!サンシャイン!!』のAqoursなどでCDをリリースすることはありましたけど、今回は高槻かなことして歌ってみてどうでしたか?高槻:作詞も全曲しているので“これが私です!”みたいな、自己紹介にもなるようなCDになりました。さかた校長:Aqoursのときは、アニメのキャラクターが歌っているみたいな気持ちなんですか?高槻:(Aqoursでは)レコーディングでもライブで歌うときも、国木田花丸ちゃんとして歌っているので。花丸ちゃんだったらどういう歌い方でどういう感情かな、というのを考えているので全然違いますね。(高槻かなことして歌うときは)フィルターもなく心のままに、やりたいことをやろう、という感じです。こもり教頭:そこのオンオフはあるんですか?高槻:今回は曲を作っている段階で自分の気持ちを入れているので、(切り替える)壁みたいなものはなかったですね。でも、「こういうふうに歌ったらかっこいいな」というニュアンスみたいなものは考えましたね。さかた校長:そしてこの曲は、テレビアニメ『100万の命の上に俺は立っている』のオープニングテーマになっていますが、アニメの主題歌を歌うことに強い思いがあったのですか?高槻:そうなんです。私は歌手になりたいと思ったのが17歳くらいのときなんですけど、そのころからアニソン歌手になりたかったんです。今は27歳なので、10年越しに夢がかないました。さかた校長:なぜ、アニソン歌手になりたかったのですか?高槻:小さいころからアニメが好きで、中学生のころは家でずっとアニメを見ていたんです。なのでアニメの世界がのほうが現実みたいな青春時代を送ったので、アニソンの輪の中心に自分が入りたいなという気持ちがすごく強くて……。こもり教頭:うん。高槻:高校生になってすぐに、アニソンカフェで(アルバイトを始め)アニソンをみんなで聴いたり、お客さんのリクエストに応えて歌ったりしていたんです。さかた校長:じゃあ、そのときに初めて人前で歌ったんですか?高槻:大勢の前ではそうですね。趣味だし夢中でやっていたんですけど、本当に楽しかったんです。働いている子たちもアニソン歌手を目指していて、私も自然と「将来は人に自分の曲が歌われるアニソン歌手になりたいな」と思うようになりました。さかた校長:この『Anti world』には3曲収録されていますが、全曲作詞されているんですね。3曲の色が全部違いますが、どういうふうに書かれたのですか?高槻:3曲とも作り方が違うんです。高槻かなことしての初めてのCDなので、ジャンルを問いたくないというか、いろんなことに挑戦したいなと思って……表題の「Anti world」は『100万の命の上に俺は立っている』のオープニングテーマということだったので、そこから漫画を読んで、曲を決めて歌詞を書き……という。でもこの曲は、もともと私が作詞をする予定ではなかったんです。さかた校長:お~!高槻:でもこの漫画の主人公と私の家庭環境がリンクしていて、それが稀なケースというか……主人公の四谷くんはもともと田舎で育っていて、急に都会に転校して心を閉ざしてしまうんです。「俺は都会が嫌いだ」とちょっとひねくれた子になっているんですけど、私自身もすごく転校が多かったので、うまくいかないこともあって闇落ちしてたみたいな時期があったんです(笑)。そういう経験をしている私が歌詞を書いたら思いが強く乗せられるかもと思って、急遽お願いして書かせていただきました。さかた校長:ミュージックビデオも見たんですけど、めちゃくちゃオシャレでかっこよかったです。赤と青の光の感じが交互にあって……。高槻:嬉しい! ありがとうございます。“Anti”には対比という意味もあって、赤と青だったり瓦礫とお花だったりというコンセプトを入れました。さかた校長:AqoursのときはMVもアニメーションですけど、今回は生身の高槻かなこじゃないですか。どうでした?高槻:私は、もともとダンスとかまったくできないんです。どう動いたらいいのかを教えてくれる先生もいなかったので、自分で全部表現するのが……。こもり教頭:イメージを具現化しないといけないですからね。高槻:はい。それが難しかったです。さかた校長:そんなの、全然感じなかったです!高槻かなこ / Anti world [Music Video]さかた校長:2曲目の「I wanna be a STAR」は、作詞だけじゃなくて作曲もされたんですよね。高槻:そうなんです。作曲ってやったことなかったんですけど、歌詞を書いているときに頭の中にメロディが何となく浮かんだんです。それで恥ずかしいけど録音して、「こんな曲でどうですか……?」と送ってみたんです。そしたらそれに音をつけてオシャレにアレンジしてくださった、という……。なので、恥じない勇気というのをこの曲で学べましたね。さかた校長:じゃあ、歌詞が先にあったんですか?高槻:そうです。私は2020年の目標に「スターになる!」を掲げていたので(笑)、それについて書き始めたときに「こんな曲調がいいな」と思ったんです。さかた校長:いままでにも、メロディが降ってくるみたいなことはあったのですか?高槻:あったんですけど、恥ずかしいから自分の中で終わらせていたんです。でもプロデューサーさんから、「アイデアは、世に出さないと誰かに取られちゃうものだよ。どんどん出していきな!」と言われて、恥ずかしがらずに出そうと思うようになりました。さかた校長:これで、新たな扉が開いた感じですね。高槻:まさに「スターになる!」という扉が開いた曲になればいいな、と思っています(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★★10/19(月)~10/23(金)は、スペシャル授業を開催!! ★★