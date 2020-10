クルーズ、ファッションEC「SHOPLIST」でTポイント利用可能に 新規ユーザー獲得促進

クルーズは10月19日、子会社のCROOZ SHOPLISTが運営するファッションECサイト「SHOPLIST.com by CROOZ」において、Tポイント・ジャパンが提供する「Tポイント」サービスの導入を開始した。新規ユーザーの獲得、既存ユーザーの満足度向上を目指す。



Tポイントは、日本全国の7066万人が利用する共通ポイントサービスで、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストア、飲食店、衣料店、家電量販店、携帯電話、ネットショッピング、電気・ガスなど、生活に密着したあらゆるライフシーンで利用されている。



今回の連携により、「SHOPLIST.com by CROOZ」ユーザーは購入時に、既存の「SHOPLISTポイント」に加え「Tポイント」を貯めることが可能になった。また同サイトでの支払いにTポイントを利用することもできる。付与されるTポイント」は、購入金額200円(税抜)につき1ポイント。



同社では、7066万人の「Tポイント」ユーザーへの「SHOPLIST」の利用機会の提供、および既存の「SHOPLIST」ユーザーへの今まで以上にお得な買い物体験の提供が可能になったとし、「Tポイント」を活用したキャンペーンなどによる新規ユーザーの獲得、既存ユーザーの満足度向上を目指す考えを示した。今後も日本全国の「Tポイント」アライアンスのネットワークと「SHOPLIST」との相互利用に繋がる取り組みを進めていくとしている。



また「SHOPLIST.com by CROOZ」の「Tポイント」サービス開始を記念し、「T-SITE」公式ページでは、最大10万ポイントが当たる「Tポイントくじ」キャンペーンを実施している。