『ハリー・ポッター』の透明マントが現実に⁉︎ 限定生産にて発売！

ハナヤマは、米国で最も権威のある玩具賞、トイ・オブ・ザ・イヤー・アワード2020(Toy of the Year (TOTY) Awards)で、INNOVATIVE(革新的)部門を受賞した、「ハリー・ポッター 透明マント」を10月17日(土)に発売した。



『ハリー・ポッター』は、1997年にイギリスの作家J.K.ローリングによって出版され大ヒットを記録したファンタジー・アドベンチャーの最高傑作。2001年に映画化、2011年までに全8作が製作されている。



この度登場した「ハリー・ポッター 透明マント」は、映画『ハリー・ポッター』でおなじみの姿が消える魔法のマントを、イギリスの玩具会社Wow Stuff社が映像の視覚効果技術を使って製品化したものをハナヤマが日本語の遊び方説明書付きで発売したもの。専用アプリをインストールしたスマートフォンやタブレットで撮影すると透明に見える仕組みになっており、SNS映え間違い無しの不思議な写真や動画を作ることができる。撮影に便利なスマホスタンド付きだ。



本商品は、世界でも有数のおもちゃ見本市であるニューヨークトイフェアで発表された、トイ・オブ・ザ・イヤー2020(Toy of the Year (TOTY) Awards)でINNOVATIVE(革新的)部門を受賞。

あなたもこの透明マントで魔法使いの仲間入りだ!



>>>使用例の画像を見る