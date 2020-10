2G OSAKA、11月にオープン！ 開催記念商品10月に先行発売

2020年11月20日(金)にオープンする心斎橋PARCO 2Fに、株式会社メディコム・トイが運営する「2G OSAKA」がオープンする。

これに合わせ、開店記念アイテムが2G OSAKAと2G TOKYOで発売される。



「2G」は、MEDICOM TOYによる「アートトイ」、NANZUKAによる「ギャラリー」、小木”POGGY”基史とデイトナ・インターナショナルによる「コンセプトショップ」が融合した新形態のスタジオ。

昨年11月に渋谷PARCOにオープンした「2G TOKYO」は、各分野のトップランナーが時には独自の視点で、時にはシナジーを有した発信をすることで、東京・渋谷のカルチャーに旋風を巻き起こしている。



今回オープンする「2G OSAKA」は、「2G TOKYO」に続く「2G」の2号店。

「2G TOKYO」と連動しながら、独自のアーティストやブランドを織り交ぜることで、大阪らしい「2G」 の在り方を追求していくとのことだ。



2G OSAKA開店を記念して、開店記念アイテムが2G OSAKAと2G TOKYOで発売される。

2G OSAKAでのみ発売されるものと、2G OSAKAと2G TOKYOで発売されるものの2系等がある。

2G OSAKAのみの方は、2020年10月16日(金)~11月3日(火・祝)に渋谷PARCO 1階のPOP BY JUN(ポップ バイ ジュン)で開催される展覧会『AKASHIC RECORDS(アカシックレコーズ)』で先行発売(※)される。

(※発売日はそれぞれ異なるため、詳細はメディコム・トイ公式ブログでご確認を)



まずは2G OSAKAのみで発売(&アカシックレコーズ先行発売)されるものからご紹介しよう。

なおクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)は100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチとなる。



(C) SORAYAMA

(C) C.Herscovici / ARS, NY

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



A:BE@RBRICK ANNA SUI BLACK 1000%/メディコム・トイ/6万8000円+税/2020年10月発売予定/ファンションブランドANNA SUI(アナ スイ)のデザイン。

B:BE@RBRICK 400% カリモク mastermind JAPAN ゼブラウッド/メディコム・トイ/36万円+税/2020年10月発売予定/木製家具の老舗カリモク社とファッションブランドmastermind JAPANのコラボアイテム。数量限定発売。

C:九谷BE@RBRICK 400% HAJIME SORAYAMA(PURE GOLD LEAF)/メディコム・トイ/22万8000円+税/2020年10月発売予定/アーティスト空山基のデザインによる九谷焼ベアブリック。数量限定発売。

D:BE@RBRICK Nathalie Lété Chaperon rouge 100% & 400%/メディコム・トイ/1万2千円+税/2020年10月発売予定/アーティスト ナタリー・レテによるデザイン。Chaperon rouge(シャペロン・ルージュ)とはフランス語で「赤頭巾」の意。2体セット。数量限定発売。

E:BE@RBRICK René Magritte ”La Reconaissance Infinie (Infinite Recognition) 1963/The Castle of the Pyrenees" 100% & 400%/メディコム・トイ/1万6000円+税/2020年10月発売予定/アーティストのルネ・マグリットの作品を使用したベアブリック2体セット。数量限定発売。

F:BE@RBRICK René Magritte ”La Reconaissance Infinie (Infinite Recognition) 1963/The Castle of the Pyrenees" 1000%/メディコム・トイ/5万8千円+税/2020年10月発売予定/こちらは単品。数量限定発売。

G:MY FIRST BE@RBRICK B@BY AUTUMN LEAVES Ver. 100% & 400% Designed by CHIAKI(CIROL & Co.)/メディコム・トイ/1万3000円+税/2020年10月発売予定/胴体がビーズ入りでガラガラのようになっている。2体セット。数量限定発売。

H:MY FIRST BE@RBRICK B@BY AUTUMN LEAVES Ver. 1000% Designed by CHIAKI(CIROL & Co.)/メディコム・トイ/5万8千円+税/2020年10月発売予定/こちらは単品。数量限定発売。



TM & (C) TOHO CO., LTD.

(C) MAMES/Anne Valerie Dupond

(C) ASAMI MATSUMURA

(C) つげ義春

(C) MMXX Full Colour Black Ltd.

Sync. TM & (C) 2013-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



I:ゴジラ (ゴジラVSデストロイア版) 2期/メディコム・トイ/1万5000円+税/2020年10月発売予定/ソフビ作家安楽安作によるレトロデフォルメソフビ。全高約26センチ。

J:ゴジラ(ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘版)2期/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年10月発売予定/ソフビ作家安楽安作によるレトロデフォルメソフビ。全高約26センチ。

K:Anne Valerie Dupond × MAMES 「BUTTON」STATUE Leather BLACK/メディコム・トイ/18万円+税/2020年10月発売予定/アーティストのアン・ヴァレリー・デュポンとMAMES(マメズ)がコラボしたスタチュー。全高約42センチ。

L:MARIA STATUE/メディコム・トイ/5万5000円+税/2020年10月発売予定/イラストレーターまつむらあさみの作品を立体化したスタチュー。全高約33センチ。

M:ODEYA:400mm ねじ式の少年/メディコム・トイ/4万8000円+税/2020年10月発売予定/つげ義春の漫画『ねじ式』の主人公を立体化したスタチュー。全高約40センチ。

N:Sync. SUICIDE MAN(GESSO Ver.)/メディコム・トイ/5万8000円+税/2020年10月発売予定/アーティストのバンクシーのグラフィティにインスパイアされたスタチュー。ジェッソとは下地材として使われる塗料。全高約36センチ。数量限定発売。

O:Sync. FLYING BALLOONS GIRL(GESSO Ver.)/メディコム・トイ/5万8000円+税/2020年10月発売予定/アーティストのバンクシーのグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全高約48センチ。数量限定発売。



続いて2G OSAKAと2GTOKYOで発売されるアイテムを紹介しよう。こちらはアカシックレコーズでの先行発売はない(※Nathalie Lété The Blue / The Red Lucky Cat Teapotを除く)。



(C) SORAYAMA

※超合金はバンダイの登録商標です。

(C) Disney

(C) JAVIER CALLEJA

(C) 2020 MARVEL

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

KUBRICK TM & (C) 2000-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

(C) MMXX Full Colour Black Ltd.

Sync. TM & (C) 2013-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



P:超合金 BE@RBRICK HAJIME SORAYAMA/メディコム・トイ/1万3800円+税/2020年11月発売予定/空山基のデザインを合金製(一部内部パーツ除く)のベアブリックで再現。全高約14.5センチ。数量限定発売。

Q:BE@RBRICK FUTURE MICKEY (2nd COLOR Ver.) 1000%/メディコム・トイ/6万8000円+税/2020年11月発売予定/ミッキーマウスと空山基のコラボアイテム。数量限定発売。

R:BE@RBRICK FUTURE MICKEY (2nd COLOR Ver.) 100% & 400%/2020年11月発売予定/メディコム・トイ/1万6000円+税/2020年11月発売予定/こちらは2体セット。

S:BE@RBRICK JAVIER CALLEJA 1000%/メディコム・トイ/5万8000円+税/2020年11月発売予定/アーティストのハビア・カジェハによるベアブリック。

T:BE@RBRICK SORAYAMA IRONMAN 100% & 400%/メディコム・トイ/2万円+税/2020年11月発売予定/マーベルヒーローのアイアンマンを空山基がアレンジ、それをベアブリック化したアイテム。2体セット。

U:BE@RBRICK SORAYAMA IRONMAN 1000%/メディコム・トイ/8万8000円+税/2020年11月発売予定/こちらは単品。

V:KUBRICK 400% FriendWithYou”Littele Cloud”/メディコム・トイ/1万7800円+税/2020年10月発売予定(2G OSAKAは11月発売予定)/2人組のアーティスト・フレンドウィズユーの作品をブロックタイプフィギュアKUBRICK(キューブリック)で再現したアイテム。全高約32センチ。

W:Nathalie Lété The Blue Lucky Cat Teapot/メディコム・トイ/3万8000円+税/2020年11月発売予定/ナタリー・レテのデザインしたネコ型ティーポット、こちらは青。伝作窯製。全高約23センチ。

X:Nathalie Lété The Red Lucky Cat Teapot/メディコム・トイ/3万8000円+税/2020年11月発売予定/ナタリー・レテのデザインしたネコ型ティーポット、こちらは赤。伝作窯製。全高約23センチ。

Y:Sync. FLOWER BOMBER BRONZE STATUE #3/メディコム・トイ/60万円+税/2020年11月発売予定/バンクシーのグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全高約36センチ。



キューブリックはベアブリックの元になったアイテム。ベアブリックが基本的に塗装のみでキャラクターを表現するのに対し、キューブリックはキャラクターに合わせて頭部を造形、胸などにもパーツを加える場合がある。今回の「KUBRICK 400% FriendWithYou”Littele Cloud”」は久しぶりの400%サイズでの展開となる。



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。