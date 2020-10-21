2G OSAKA、11月にオープン！ 開催記念商品10月に先行発売

2020年11月20日（金）にオープンする心斎橋PARCO 2Fに、株式会社メディコム・トイが運営する「2G OSAKA」がオープンする。

これに合わせ、開店記念アイテムが2G OSAKAと2G TOKYOで発売される。



「2G」は、MEDICOM TOYによる「アートトイ」、NANZUKAによる「ギャラリー」、小木”POGGY”基史とデイトナ・インターナショナルによる「コンセプトショップ」が融合した新形態のスタジオ。

昨年11月に渋谷PARCOにオープンした「2G TOKYO」は、各分野のトップランナーが時には独自の視点で、時にはシナジーを有した発信をすることで、東京・渋谷のカルチャーに旋風を巻き起こしている。



今回オープンする「2G OSAKA」は、「2G TOKYO」に続く「2G」の2号店。

「2G TOKYO」と連動しながら、独自のアーティストやブランドを織り交ぜることで、大阪らしい「2G」 の在り方を追求していくとのことだ。



2G OSAKA開店を記念して、開店記念アイテムが2G OSAKAと2G TOKYOで発売される。

2G OSAKAでのみ発売されるものと、2G OSAKAと2G TOKYOで発売されるものの2系等がある。

2G OSAKAのみの方は、2020年10月16日（金）～11月3日（火・祝）に渋谷PARCO 1階のPOP BY JUN（ポップ バイ ジュン）で開催される展覧会『AKASHIC RECORDS（アカシックレコーズ）』で先行発売（※）される。

（※発売日はそれぞれ異なるため、詳細はメディコム・トイ公式ブログでご確認を）



まずは2G OSAKAのみで発売（＆アカシックレコーズ先行発売）されるものからご紹介しよう。

なおクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK（ベアブリック）は100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチとなる。



(C) SORAYAMA

(C) C.Herscovici / ARS, NY

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



A：BE@RBRICK ANNA SUI BLACK 1000%／メディコム・トイ／6万8000円＋税／2020年10月発売予定／ファンションブランドANNA SUI（アナ スイ）のデザイン。

B：BE@RBRICK 400% カリモク mastermind JAPAN ゼブラウッド／メディコム・トイ／36万円＋税／2020年10月発売予定／木製家具の老舗カリモク社とファッションブランドmastermind JAPANのコラボアイテム。数量限定発売。

C：九谷BE@RBRICK 400% HAJIME SORAYAMA（PURE GOLD LEAF）／メディコム・トイ／22万8000円＋税／2020年10月発売予定／アーティスト空山基のデザインによる九谷焼ベアブリック。数量限定発売。

D：BE@RBRICK Nathalie Lété Chaperon rouge 100% & 400%／メディコム・トイ／1万2千円＋税／2020年10月発売予定／アーティスト ナタリー・レテによるデザイン。Chaperon rouge（シャペロン・ルージュ）とはフランス語で「赤頭巾」の意。2体セット。数量限定発売。

E：BE@RBRICK René Magritte ”La Reconaissance Infinie (Infinite Recognition) 1963/The Castle of the Pyrenees" 100% & 400%／メディコム・トイ／1万6000円＋税／2020年10月発売予定／アーティストのルネ・マグリットの作品を使用したベアブリック2体セット。数量限定発売。

F：BE@RBRICK René Magritte ”La Reconaissance Infinie (Infinite Recognition) 1963/The Castle of the Pyrenees" 1000%／メディコム・トイ／5万8千円＋税／2020年10月発売予定／こちらは単品。数量限定発売。

G：MY FIRST BE@RBRICK B@BY AUTUMN LEAVES Ver. 100％ ＆ 400％ Designed by CHIAKI（CIROL & Co.）／メディコム・トイ／1万3000円＋税／2020年10月発売予定／胴体がビーズ入りでガラガラのようになっている。2体セット。数量限定発売。

H：MY FIRST BE@RBRICK B@BY AUTUMN LEAVES Ver. 1000% Designed by CHIAKI（CIROL & Co.）／メディコム・トイ／5万8千円＋税／2020年10月発売予定／こちらは単品。数量限定発売。



TM & (C) TOHO CO., LTD.

(C) MAMES/Anne Valerie Dupond

(C) ASAMI MATSUMURA

(C) つげ義春

(C) MMXX Full Colour Black Ltd.

Sync. TM & (C) 2013-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



I：ゴジラ (ゴジラVSデストロイア版) 2期／メディコム・トイ／1万5000円＋税／2020年10月発売予定／ソフビ作家安楽安作によるレトロデフォルメソフビ。全高約26センチ。

J：ゴジラ（ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘版）2期／メディコム・トイ／1万2000円＋税／2020年10月発売予定／ソフビ作家安楽安作によるレトロデフォルメソフビ。全高約26センチ。

K：Anne Valerie Dupond × MAMES 「BUTTON」STATUE Leather BLACK／メディコム・トイ／18万円＋税／2020年10月発売予定／アーティストのアン・ヴァレリー・デュポンとMAMES（マメズ）がコラボしたスタチュー。全高約42センチ。

L：MARIA STATUE／メディコム・トイ／5万5000円＋税／2020年10月発売予定／イラストレーターまつむらあさみの作品を立体化したスタチュー。全高約33センチ。

M：ODEYA：400mm ねじ式の少年／メディコム・トイ／4万8000円＋税／2020年10月発売予定／つげ義春の漫画『ねじ式』の主人公を立体化したスタチュー。全高約40センチ。

N：Sync. SUICIDE MAN(GESSO Ver.)／メディコム・トイ／5万8000円＋税／2020年10月発売予定／アーティストのバンクシーのグラフィティにインスパイアされたスタチュー。ジェッソとは下地材として使われる塗料。全高約36センチ。数量限定発売。

O：Sync. FLYING BALLOONS GIRL（GESSO Ver.）／メディコム・トイ／5万8000円＋税／2020年10月発売予定／アーティストのバンクシーのグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全高約48センチ。数量限定発売。



続いて2G OSAKAと2GTOKYOで発売されるアイテムを紹介しよう。こちらはアカシックレコーズでの先行発売はない（※Nathalie Lété The Blue / The Red Lucky Cat Teapotを除く）。



(C) SORAYAMA

※超合金はバンダイの登録商標です。

(C) Disney

(C) JAVIER CALLEJA

(C) 2020 MARVEL

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

KUBRICK TM & (C) 2000-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

(C) MMXX Full Colour Black Ltd.

Sync. TM & (C) 2013-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



P：超合金 BE@RBRICK HAJIME SORAYAMA／メディコム・トイ／1万3800円＋税／2020年11月発売予定／空山基のデザインを合金製（一部内部パーツ除く）のベアブリックで再現。全高約14.5センチ。数量限定発売。

Q：BE@RBRICK FUTURE MICKEY (2nd COLOR Ver.) 1000%／メディコム・トイ／6万8000円＋税／2020年11月発売予定／ミッキーマウスと空山基のコラボアイテム。数量限定発売。

R：BE@RBRICK FUTURE MICKEY (2nd COLOR Ver.) 100% & 400%／2020年11月発売予定／メディコム・トイ／1万6000円＋税／2020年11月発売予定／こちらは2体セット。

S：BE@RBRICK JAVIER CALLEJA 1000%／メディコム・トイ／5万8000円＋税／2020年11月発売予定／アーティストのハビア・カジェハによるベアブリック。

T：BE@RBRICK SORAYAMA IRONMAN 100% & 400%／メディコム・トイ／2万円＋税／2020年11月発売予定／マーベルヒーローのアイアンマンを空山基がアレンジ、それをベアブリック化したアイテム。2体セット。

U：BE@RBRICK SORAYAMA IRONMAN 1000%／メディコム・トイ／8万8000円＋税／2020年11月発売予定／こちらは単品。

V：KUBRICK 400% FriendWithYou”Littele Cloud”／メディコム・トイ／1万7800円＋税／2020年10月発売予定（2G OSAKAは11月発売予定）／2人組のアーティスト・フレンドウィズユーの作品をブロックタイプフィギュアKUBRICK（キューブリック）で再現したアイテム。全高約32センチ。

W：Nathalie Lété The Blue Lucky Cat Teapot／メディコム・トイ／3万8000円＋税／2020年11月発売予定／ナタリー・レテのデザインしたネコ型ティーポット、こちらは青。伝作窯製。全高約23センチ。

X：Nathalie Lété The Red Lucky Cat Teapot／メディコム・トイ／3万8000円＋税／2020年11月発売予定／ナタリー・レテのデザインしたネコ型ティーポット、こちらは赤。伝作窯製。全高約23センチ。

Y：Sync. FLOWER BOMBER BRONZE STATUE #3／メディコム・トイ／60万円＋税／2020年11月発売予定／バンクシーのグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全高約36センチ。



キューブリックはベアブリックの元になったアイテム。ベアブリックが基本的に塗装のみでキャラクターを表現するのに対し、キューブリックはキャラクターに合わせて頭部を造形、胸などにもパーツを加える場合がある。今回の「KUBRICK 400% FriendWithYou”Littele Cloud”」は久しぶりの400%サイズでの展開となる。



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。