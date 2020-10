トランプ大統領も偏愛、謎の女性記者とニュース専門局の正体

2013年にできた新興放送局ワン・アメリカ・ニュース(OAN)。親トランプ派のニュース専門局として知られる同局の実態、そして看板記者として知られるシャネル・リオン氏の経歴を探った。



ホワイトハウスの記者会見中継を頻繁にチェックしている方なら、彼女を見かけたことがあるだろう。必ずといっていいほどスカーフを巻き、ベルト付きのトレンチドレスにきっちり書かれた眉、90年代のフラン・ドレシャーばりの高さまで逆立てた黒髪。足元は常にヒールだ。マスクはほとんど着けていない。彼女が質問すると、会場にいる全員が一斉にそちらを振り返る。いかにもジャーナリズム学校で悪いお手本として出てくるような質問だ。



トランプ大統領は、COVID-19パンデミック対策でメディアから不当に悪者扱いされていると感じていますか?(イエス) トランプ大統領は、アメリカ国内の児童買春の拡大防止に最大限の努力を払うおつもりですか?(これまたイエス) 極左団体アンティファのサイトantifa.comをクリックすると、ジョー・バイデン陣営のWEBサイトに飛ぶのはおかしいとお思いですか? バイデン候補とカマラ・ハリス副大統領候補は対処するべきだとお考えですか?(当然だ!) トランプ大統領はCOVID-19を「中国ウイルス」と呼んで批判されていますが、「中国料理」という言葉が人種差別的だと思いますか? 大統領の答えはノー。同情するかのように眉を寄せる表情をみる限り、シャネル・リオン氏の答えもノーだ。



【画像】トレードマークはスカーフのシャネル・リオン氏(写真3点)



リオン氏は親トランプ派のニュース専門局ワン・アメリカ・ニュース(OAN)の特派員。同局の番組やSNSの投稿は大統領もTwitterで大絶賛している。



「彼らは陰謀論を全面的に受け入れる姿勢を売りにしてきました。今ではFOXと肩を並べようと躍起です」とある右派メディアの内部関係者はこう語る。「ある意味、彼らはトランプ広報チームの一員のような存在です」。4月上旬、リオン氏が記者会見で再三ソーシャルディスタンス・ルールに違反したのを受け、ホワイトハウス記者団は彼女のメディアパス剥奪を投票で決定した。ホワイトハウスが出入り禁止を撤回したらしく、リオン氏はその後も記者会見の場に姿を見せた。ただし、会場後方の立見席で。



リオン氏の持ち味は(持ち味と呼べるなら)、記者会見中に他の記者が大統領に投げる質問とはほぼ無関係の、見当違いな誘導尋問まがいの質問を大統領にすることだ。「大統領が答えたがる質問を、ホワイトハウスが事前に彼女に教えていたんじゃないかと思ったときもありました」と、先の右派メディア関係者は言った。「でも、さすがにそれはないと思います。トランプ大統領が当惑する場面も多々ありましたからね」。つい最近も、彼女は大統領に独占インタビューを敢行し、痛烈な質問を投げた。「見たところジョー・バイデン氏は徐々に老衰へ向かっていますが、あなたは今も精力的です。その秘訣は何ですか?」





煽動はせず、ひたすら「宣伝」に務めるのがリオン氏の特徴



ある意味で、リオン氏はワシントンDC界隈ではすっかりおなじみの存在だ。ミズーリ州上院議員選の元候補者で、スティーヴ・バノン派を自称する美男子カートランド・サイクス氏と婚約中。トレンチコートにひざ丈のタイトドレス、ダブルのブレザーと、正統派ながらセンスのいいファッションは、こてこてアイメイクにハイライトを入れた髪のミレニアル版ナンシー・レーガンといったところだ。ドナルド・トランプ・Jr氏やルディ・ジュリアーニ氏といった著名人と一緒の姿を定期的に報じられている。中には、ジュリアーニ氏が今しがた爆笑もののジョークを飛ばしたかのように、頭をのけぞらせて笑う姿が映っている。



とはいえ、トランプ大統領と同じくリオン氏も自らをアウトサイダーと位置付け、よく訓練された狩猟犬なみ嗅覚で、秘密結社や陰謀論と思わしきネタを掘り起こす。ホワイトハウス記者協会を「敵対勢力のプロパガンダを繰り返し」トランプ政権を貶めようとする「秘密結社」とみなし、コロナウイルスの発生源はラボだという陰謀論(たびたび間違いを指摘されている、根も葉もない嘘)を広めている。COVID-19記者会見に関する彼女のツィートは、大統領に都合のいいデータが頻繁に登場する。ごく最近では、手の込んだトランプ派の陰謀論Qアノンを大絶賛し、報道ネットワークPatriots Soapboxで「Qが匿名なのは理由があってのこと、それもこの上なく素晴らしい理由のためです。世間はそれを尊重するべきだと思います」と発言した。彼女があまりにもトランプ軍団の常連と化しているため、FOXニュースのビル・オライリー氏でさえも、公平性に欠けると彼女を批判した(「トランプ支持派を標榜するあなたが、なぜ特派員を務めているのです?」と、同氏はインタビューで彼女に尋ねた)。



リオン氏はジャーナリストというよりむしろ評論家、評論家というよりも追っかけ、追っかけと言うよりも政権の宣伝係だ。「彼女とOANは、頼りになる忠実なTV局を切望するトランプ大統領が生み出したようなものです」と、ワシントンポスト紙でメディア批評を担当するポール・ファーリ氏だ。同じOANのジャック・ポソビエク特派員、さらに右寄りのマイロ・ヤノプルス氏やアン・コールター氏といった評論家とは違い、彼女はかの民主党連中を揶揄して悪目立ちすることはない。FOXニュースのローラ・イングラハムとは違って、人種差別的な警鐘を浴びせたり、Black Lives Matter運動の脅威に牙をむくこともない。「彼女は非常に洗練されたプロフェッショナリズムを慎重、かつ意図的に見せています。政治的に偏っているのは明らかですが、扇動的ではありません」。メディアを監視するNPO団体Media Matters for AmericaのCEO兼会長のアンジェロ・カルソーネ氏もこう語る。彼は入社以来リオン氏の動向を追いかけている。「彼女の売りは、積極的に絡んだり、けんかを吹っ掛けたりすることではありません。彼女はトランプ大統領、そしてトランプ陣営の広報宣伝係という立ち位置を打ち出しているのです」





リオン氏の経歴



彼女のWEBサイトには、1996年にビル・クリントン大統領が再選立候補したのを受けて政治に開眼した、とあるが、この時彼女はまだ6歳にもなっていなかったはずだ(リオン氏は保守派寄りと思われるメディアとはほぼ独占的にインタビューを受けているようだが、弊誌の再三のコメント取材依頼には返答はなかった)。本人いわくテキサス州に生まれ、ミズーリ、テキサス、フロリダで育ったが、1996年に父親に連れられ一家で韓国に移住したとも書いている。その理由として「父は私たちに、社会主義の堕落ぶりや、社会主義の象徴がクリントンであることを教えようとしました。社会主義の実態を目の当たりにさせようとしたんです――実際にどれほど人々や人間の幸せを破滅させているかを」



リオン氏のルーツは少々あやふやだ。理由のひとつは、タブロイド紙デイリー・メイルの報道によれば、リオン本人が敢えてうやむやにしているからだ。昨年ホワイトハウスのメディアパス申請の際には、本名のシャネル・ヌミ・ダイン・ライアンからシャネル・リオン氏に改名した。おそらく父親が不動産投資詐欺を働いたかどでたびたび民事裁判で訴えられ、ダンフォード・ダイン・ライアンやデヴィッド・マイケル・ライアンなど数々の偽名を名乗っていたこととも関係があるだろう(父親にコメント取材を依頼したが、返答は得られなかった)。リオン氏の祖母で、パステルカラーに髪を染めたカンザスの霊媒師エイリーン・カニンガム氏も食わせ者として知られている。もっとも有名なところでは、オプラ・ウィンフリーの立身劇や、1970年代のレコーディングアーティスト、ダニー・オズモンドの長期的成功を予言したとして注目を浴びた。



リオン氏いわく、一家はアメリカ国内・国外を転々とし、両親は彼女と2人の兄弟を自宅学習させていたという。「私にとっては、生まれ育った世界が教室でした」。2017年のインタビューで彼女はこう語っている。その後彼女はハーバード・エクステンション・スクールに入学する――WEBサイトでの本人の主張とは違い、ハーバード大学ではない。ハーバード大学の分校はリモート授業と夜学で授業が行われ、入学基準もそこまで厳しくない(ハーバード・エクステンション・スクールによれば、学生は入学前の3つの事前授業で平均3.0点以上の成績でなくてはならない。本家ハーバードの場合は4.18点以上。雲泥の差だ)。



ハーバード・エクステンション・スクール時代、リオン氏は生粋の保守派としての資質を現し始め、2015年にライフスタイル季刊誌DuJour Magazineが特集したアンスコム会の記事にも登場している。アンスコム会は小規模な右派団体で、学生新聞ハーバード・クリムゾン紙に挑発的な論説記事を掲載し、カジュアルな恋愛文化の批判や禁制的な教育環境を訴えることで有名だった。「彼らはある種、古き良き家族観を持ったラディカルな過激保守派と見られていました」。同時期にハーバードに通い、ハーバード大学民主党支部の会長だったジェイコブ・カレル氏もこう語る。見開きページに登場する彼女は、つば広の帽子に格子縞のシャツ姿で、ホワイトハウスの記者会見で見かけるグラマーな女性というよりは、古風な大学生といった風貌だ。





いかにして「ホワイトハウス特派員」の座をゲットしたのか?



同じく分校出身で、のちに婚約者となる元海軍の諜報スペシャリスト兼分析官、カートランド・サイクス氏と出会ったのもハーバードだった。2017年、サイクス氏はミズーリ州上院議員選挙に立候補する。選挙活動中はフェミニストを「悪女」呼ばわりし、保守的な家族観を共有するリオン氏をほめちぎってメディアを賑わせた。「家に帰ったら、毎晩6時に彼女が作った手料理を食べたい。まさに絵にかいたような家族団らんです。いつか自分の娘たちも、伝統的な温かい家庭の主婦として、同じように手料理を作れるようになってほしいですね――ノーマン・ロックウェルそのものです」。セントルイス・ポスト-ディスパッチ紙に彼はこう語っている(選挙結果は大敗で、共和党予備選挙での得票率はわずか2.1%だった)。



だがリオン氏は、単に夕食を作るだけでなく、さらに高尚な野望を抱いていた。2016年、彼女は婚約者とともにトランプ陣営の後について全米を回り始めた。テネシー・スター紙の政治コラムニストでOANの元同僚ニール・マッケイブ氏は、彼女と初めて会った時のことをこう振り返る。ニューハンプシャ―州で勝利を収めたトランプ陣営の祝賀会でのことだった。「2人の説明によれば、2人ともドナルド・トランプ候補の支持者なので、国内各地のあちこちの集会に参加して回っているのだ、ということでした」



リオン氏のInstagramやFacebookアカウントには、保守政治活動会議やワシントンDCのトランプホテルで、ドナルド・トランプ・Jr氏やイヴァンカ・トランプ氏といった共和党のスターと一緒に映る写真が掲載されている。「トランプ大統領はギブ・アンド・テイクの人間です。それが彼のやり方です」とカルソーネ氏。「単なる太鼓持ちではなく、伝道師としてほんの少し忠誠を見せれば、何かきっと見返りがあると思うでしょう。ここまでのところ、とくに彼女にとっては、それが正しいことが証明されています。」



2017年、彼女はいわゆる政治風刺画の作家として、ざっくりしたスケッチ画像を発表した。民主党全国委員会のスタッフだった故セス・リッチ氏は実は殺されたのだ、という極右陰謀論を喧伝したり、出っ歯のヒラリー・クリントンが大金の山に胡坐をかく姿を風刺するような類の作品だ(とくに目を引く過激な反イスラム的スケッチでは、ニカブを着た女性を外陰から金切り声を上げるクリトリスになぞらえて、女性の割礼を痛烈に批判している)。唯一ドナルド・トランプ・Jr氏がInstagramで推薦しているのを除けば、彼女の風刺画はほとんど注目されず、フォロワーの数もわずか2万5000人程度。2019年に彼女がOANの花形ポジションを射止めた理由は、なんとも理解しがたい。





「彼女にはTVレポーターとしての素質が備わっている」



それ以前の彼女の職歴は非常に乏しい。LinkedInのアカウントによれば、2014年にCloverstone Publishingという小さな出版社で主任編集者として入社している。だが詳しく調べてみると、同社の創業者は姉のチャニングで、唯一の出版物は『Lamonga: River of the Seven Spirits(原題)』という冒険物語のみ。しかも作者は父親のダン・ライアンだ(もっとも本当に誰が書いたのかは定かではない。兄のバロンは、ボーイスカウト時代に自分が描いたと主張している)。



リオン氏の実績不足に、多くの人々は首を傾げた。実経験の乏しい人間が、どうしてホワイトハウス特派員という花形ポジションをつかめたのか? OANの元ホワイトハウス特派員だったニール・マッケイブ氏は、彼女の婚約者をOANに見学に誘ったのがきっかけで、彼女を局に紹介したとローリングストーン誌に語った。局が週末のホワイトハウス特派員を探している、とマッケイブ氏が漏らしたのを聞いて、サイクス氏がシャネルを推したのだ。さっそくスクリーンテストを行ったところ、ジャーナリストとしての実績がないにも関わらず、彼女はずばぬけていたとマッケイブ氏は言う。「優秀なジャーナリストは大勢いますが、カメラ目線やカメラ映りに関しては全く素人です」とマッケイブ氏。「彼女にはTVレポーターとしての素質が備わっていたようですね」



OANでの活動は幸先のいいスタートではなかった。リオン氏は10月に、アンドリュー・マッケイブ元FBI副局長とFBIの弁護士リサ・ペイジ氏の不倫疑惑を報じたが、彼女の報道はその後何の説明もなく撤回され、YouTubeからも削除された。OANの別の特派員プロビエク氏が、同局は問題の記事を撤回したという声明を発表した(OANとチャールズ・ヘリング社長にそれぞれコメント取材を依頼したが、返答はなかった)。だがルディ・ジュリアーニ氏を題材にした3部構成のウクライナ調査記事――ジョー・バイデン氏がウクライナと裏でつながっているという陰謀論の焼き直し――は一部の右派ブログで拡散し、そのおかげで彼女はOANの期待の星という評判を不動のものにした。2020年上旬、ホワイトハウス特派員のエメラルド・ロビンソン氏がOANからNewsmaxへ移籍すると、シャネルが後任に抜擢されるのは「自然な流れだった」とマッケイブ氏は言う。



ちょうどこのころから、リオン氏は世間の注目を集めるようになった。ホワイトハウス記者協会から出入り禁止を食らったため、もはや記者席に座ることはできないが、トランプ政権は彼女を記者会見室の後方に立たせることを許可した。そうした彼女の立ち位置に加え、マスク着用を拒んだことで、彼女はさらに注目されるようになった、とファーリ氏。記者会見室に集まった限られた記者の中で、マスクを着用しない人間は「まったくいないわけではないが、珍しい」からだ。こうした意味でも、COVID-19パンデミックはリオン氏にとって棚からぼたもちだった、とカルソーネ氏も言う。「非常に奇妙な話ですよ、記者席に座ることを許されない記者が、(リオン氏とトランプ大統領の)共存関係のおかげで、大統領が登壇するたびに質問させてもらえるんですから」と彼は言う。「COVIDに対するあらゆる変化に付け込んで、彼女は本来なら得られなかったであろうチャンスを手にし」、主流メディアに紛れて自分の居場所を維持した。従来のルールに堂々と背きながら。



確かに、リオン氏の立ち居振る舞いはいかにもトランプ大統領に媚びるために仕込まれたかのようだ。FOXニュースのキャスターのような髪型に始まって、穏やかな語り口と物腰、ヴェルサーチのスカーフ、ニーハイブーツ、厚塗りながら趣味のいいアイメイクにいたるまで、「彼女の容貌は、いかにもTV向けなホープ・ヒックス(元モデルで、トランプ政権初期のホワイトハウス広報部長)風です」とカルソーネ氏。ヘリング社長も、彼女を記者会見室に据えることで、大統領の関心を得られる女性レポーターを世間にアピールできることをよく理解している。





宣伝役だが、右派系の人々に及ぼす影響力は小さい



ニールセン視聴率調査の対象にすらならない小規模ネットワークのOANにリオン氏が現れたからといって、彼女が右派社会全体に及ぼす影響力はたかがしれている。「OANやシャネル・リオン氏に関心を寄せるのは、彼女の尋常ならぬ行動や報道を伝える(うちのような)ほかの報道メディアがほとんどです」とファーリ氏。そういう意味では、たとえ彼女のおかげでOANが全米の定番メディアになったわけではないにせよ、「彼女はOANにとってもありがたい存在なんでしょうね」。だが、大統領やトランプ一家に一目置かれる存在となった点は見逃してはなるまい。その容姿と折り目正しい立ち居振る舞い、そしてアイヴィー・リーグ出身というきらびやかな経歴を武器に、リオン氏は目的を果たした。「彼女は極めて短期間で、非常に巧みに自分をアピールしてみせました」とカルソーネ氏も言う。



リオン氏がトランプ政権にベッタリなことを踏まえれば、彼女が来る大統領選挙以降もその効力を維持し続られるかは定かでない。一部のメディアコメンテーターは、OANがドナルド・トランプ・Jr氏に売り込みをかけるつもりだと憶測している。そうだとすれば、もしトランプ大統領が再選した場合、彼女も引き続き同じ地位を維持できるだろう。これほど短期間で目的を達成した点では彼女のブランド力には目を見張るものがあるが、バイデン政権では長続きしないだろう、とカルソーネ氏は踏んでいる。もしバイデン氏が当選すれば、右派メディア界では次期ショーン・ハニティーや次期アン・コールター探しが熾烈化するのは間違いない。「彼女のここまでのキャリアや現在の地位がトランプ大統領との力関係と結びついているとすれば、その根本には、この先も持続するようなものは何もありません」



だが、その前にリオン氏が少なからず攻撃をしかける可能性もある。すでに彼女は、郵便投票に関するデマを吹聴する機会をトランプ大統領に与え、右派の間に選挙違反疑惑の種を植え付けている。最近では、手の込んだ陰謀論Qアノンをあからさまに擁護しはじめ、COVID-19による都市封鎖が人身売買の急増を引き起こした、などという根拠のない極右的な見解を広めている。



多くの右派の著名人と同じようにリオン氏も、自らの立ち位置を確立して人々の関心を高めるには、不条理や恐怖の領域にどんどん踏み込んでいくのがカギであると悟った。だが他の人々と違って、彼女の発言の場はTelegramでもParlerでもYouTubeでもなく、アメリカで最も権威ある場所。ホワイトハウス記者たちと一緒にパイプ椅子に座ろうが、ヒールの高いニーハイブーツで立っていようが関係ない。また他の右派著名人と違って、地位確立のチャンスを自らつぶしてしまいかねないほど「本気で信じ込んでいる」ようだ、とカルソーネ氏は言う。「彼女はトランプ大統領に入れ込みすぎて、周りが見えなくなっているようです。でも、彼女は右派連中に影響力を与えるところまでは行っていませんよね。その可能性はあったはずなのに」



リオン氏もトランプ大統領と同じように叩き上げのストーリーを自分の都合のいいように活用しているが、実はその逆を行っている。富と人脈があり、かつ完全に恥を捨てれば、あなたもトランプ政権下でのアメリカンドリームを手にできますよ、という生き証人がまさに彼女だ。必ずしも心酔する必要はないが、それに越したことはない。



from Rolling Stone US