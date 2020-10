吉野家、ポケストップ＆ジム化!?　『Pokémon GO』を楽しみながらお食事♪

リーズナブルで美味しい牛丼が有名な「吉野家」が、株式会社ポケモンとゲームアプリ『Pokémon GO』におけるパートナーシップ契約を締結! なんと2020年10月20日(火)より、全国の吉野家約1200店舗※が、『Pokémon GO』の「ポケストップ」「ジム」としてゲーム内に登場することとなった。



吉野家に行けば食事もできて『Pokémon GO』も楽しめちゃうように!?

『Pokémon GO』と言えば現実世界の地図・場所などとリンクして楽しめる位置情報ゲーム。様々な場所に現れる「ポケストップ」ではアイテムなどを入手でき、「ジム」では他のプレイヤーと対決することもでき、「ポケストップ」や「ジム」といったポイントにはプレイヤーが集まることもしばしばある。



このたび吉野家が『Pokémon GO』のオフィシャルパートナーになったことで、お店に足を運べばお食事と一緒に『Pokémon GO』も楽しめるようになった。

吉野家では、お客様により楽しい食事体験を提供するため、ゲーム内に「ポケストップ」や「ジム」として登場するだけでなく様々なイベントを実施していくとのこと。



吉野家が「ポケストップ」や「ジム」としてゲーム内に登場する10月20日(火)からは、『Pokémon GO』新登場記念キャンペーンとして、『Pokémon GO』利用者のみゲーム内で入手できる10%引きクーポンが発行される。

10%引きクーポンは、期間中何度でも、店内・テイクアウト両方でご利用いただけるのでとってもお得♪

『Pokémon GO』をプレイしている方はもちろん、吉野家大好きな方もご興味がある方も、この機にぜひ『Pokémon GO』と吉野家を満喫しちゃおう。



※一部店舗を除く



(C)2020 Niantic, Inc. (C)2020 Pokémon. (C)1995-2020 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ ゲームフリークの登録商標です。