ビースティ・ボーイズのアドロックが選ぶ「幻の名盤」50選

ビースティ・ボーイズのアダム・ホロヴィッツは長年の熱心なレコードコレクターだ。彼がローリングストーン誌の企画「歴代最高のアルバム500選」投票に送ったリストは、知られざるお宝や架空のクラシックで盛りだくさん。編集部さえ特定できないような選盤もあった。





【画像を見る】ビースティ・ボーイズやマドンナなど、80年代を貴重なポートレートで振り返る







先ごろ、ローリングストーン誌は完全アップデートした「歴代最高のアルバム500選」リストを公開した。新たなリストを制作するにあたり、私たちは300組以上のアーティストや批評家、その他音楽業界の著名人にアンケートを募った。



そのなかで最初に届いたのはアダム・ホロヴィッツ(ビースティ・ボーイズのアドロック)の回答で、あまりにも高いハードルを設定するように、趣味や博識、そして愉快な戯言が高いレベルで揃ったものだった。



私たちローリングストーン誌は、自分たちのリストをこれほどオブスキュアな作品で埋め尽くすことはしなかったが、野菜好きのサイケデリック・ロック集団アルティメット・スピナッチや、ドイツのクラリネットの達人ヒューゴ・シュトラッサーがベスト・アルバムに挙げられているのには興奮した。しかし、本誌スタッフの鋭い音楽への博識をもってしても、Jan PfundtやPops Willardといったアーティストが何者かはわからなかった。実際、何組かのアーティストは理論的にあまりにもできすぎで、ひょっとすると音楽の質の高さゆえにではなく、ある種の気の利いた風刺的なジェスチャーのために記されているようにも映った。もちろん、Dr. Funk-A-Dunk『Out Of Bounds On The Dance Floor』は実在するかもしれない。けれどもフェイクかもしれないのだ。あるいは、偽物ゆえにもっともらしく思えるのか、もっともらしいだけに偽物らしいのか。一体どうやって判別すればいい? 答えは人それぞれだろう。



何はともあれ、アダムに感謝を。あなたのリストは実に教育的だし、このリストを読者に共有することを許可してくれたのも喜ばしく思う。もし誰かJuan Epsteinのレコードを見つけたら、そのときはぜひ教えてほしい。



ビースティ・ボーイズのアドロックによるアルバム50選



1. Macka B『Sign of the Times』

2. Grits and Gravy『Nuthin But The Good Stuff』

3. The Frank Figueora Funk Ensemble『Double Bang Bang』

4. Chirp『The City Aint Tough Enough』

5. Sergeant Crikey『It Mek Dem Bubble』

6. Hugo Strasser『TanzHits 71』

7. Ultimate Spinach『Ultimate Spinach』

8. The Outta Controls『I Need New Friends』

9. The Lovers 2『Slip Into Something More Fantastical』

10. Merv Gelter『Unlinked Passages And Patterns』

11. Danice Wilder『Funk Your Body Down』

12. Strategic Orchestrations『My Suzuki Sierra Is Bumpin』

13. Jan Pfundt『Gekreuzte Drähte』

14. Pops Willard『Bus Station Situation』

15. Janice Montcrieff『Pour me another Glass Of Whine, You Baby』

16. The Dapper Duo『Your Freaky Touch』

17. Urszula Dudziak『Urszula』

18. Miss Sally Murdoch『Turn Me On When The The Lights Go Off』

19. The Cosmonauts (Featuring Shep Greenley)『Bump That Funky Bump』

20. Digitz『Why Is That Again?』

21. The Satin Velvettes『Sooth My Mood』

22. Ebbet Maynfield『Flutes A Plenty』

23. Video Kids『Woodpeckers From Space』

24. The Pete Smith Quintet『Dynamism』

25. Amy Cranterston『The Strength Of The Willows Shadows』

26. Ruff-N-Ready『We Rhyme Right』

27. Phil Collins『Dance Into The Light』

28. Westbeth『Down In The Basement (Where The Funk Grows)』

29. The Captain『22lb Turkey』

30. Monotony『Witness The Rampage』

31. The Tremont High School Drum Line『Marching Band Favorites』

32. Chip Button『Drums Are My Bag』

33. Crabby Appleton『Rotten To The Core』

34. Dr. Funk-A-Dunk『Out Of Bounds On The Dance Floor』

35. Bridget Everett and The Tender Moments『Pound It』

36. The Clarence Widley Orchestra『Boxcar Business (Original Soundtrack)』

37. Melancholia『Exploration Interflection』

38. Al Carlton『Too Smooth』

39. Earl Wilson Jr.『Let My People Come (A Sexual Musical)』

40. Khia『Thug Misses』

41. The Dunes of Distance『Equanimity』

42. General Echo『12” Of Pleasure』

43. Aileen Mccullough『An Oiread Sin Báistí』

44. Sweet Lou『Already On It』

45. The T-Bones『No Matter What Shape (Your Stomach Is In)』

46. Ladies and Lords『The Mod Way』

47. Crianças Loucas『é Meu Agora』

48. Juan Epstein『Boogaloo In Brooklyn』

49. Little Marcy『Happy Day Express』

50. Carmine Rittzi『Freak Your Way Out Of This One』





●「歴代最高のアルバム500選」関連記事一覧



From Rolling Stone US.