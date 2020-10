吉田朱里の卒業シングル、NMB48『恋なんかNo thank you!』MVがプレミア公開【写真＆動画】

NMB48が11月18日(水)にリリースする24枚目のシングル『恋なんかNo thank you!』のミュージックビデオが、10月20日(火)19時より公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開された。



【写真】NMB48『恋なんかNo thank you!』MVより



今年で結成10周年を迎えるNMB48が11月18日(水)に発売する24枚目のシングル『恋なんかNo thank you!』。1期生・吉田朱里が最後のシングルにして、初めてセンターを務めている今作は、アップテンポなサウンドに乗せて、恋人への強がりを歌った失恋ソング。今回公開されたミュージックビデオではメンバーの衣装&メイクを吉田朱里本人が監修、メンバーの魅力を存分に引き出している。



さらに今回は【完全生産限定盤】として吉田朱里プロデュースのコスメブランド「B IDOL」のCD購入者限定カラーのリップ『106さよならピンク』の引換券付きの商品も販売され、“美容系YouTuber”としても活躍する彼女の魅力が存分に発揮された作品。



楽曲は作詞:秋元康氏、作曲:杉山勝彦氏、編曲:野中“まさ”雄一氏。MVの監督は『僕はいない』『僕だって泣いちゃうよ』など数多くのNMB48楽曲を手掛けているスミス氏、振付はCRE8BOYが担当している。







▽NMB48 24thシングル『恋なんかNo thank you!』

発売日:11月18日(水)