LiSA 新曲『炎』初歌唱はTHE FIRST TAKE「リアルに完成した瞬間」

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。YouTubeチャンネルのTHE FIRST TAKEで、10月14日リリースの新曲「炎」を歌った感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」10月16日(金)放送分)LiSA:THE FIRST TAKEの「炎」がYouTubeで公開されました! THE FIRST TAKEという一発録りのYouTubeチャンネルがあるんですけど、私は以前そこで「紅蓮華」と「unlasting」を歌唱させてもらったことがあります。「紅蓮華」のときはTHE FIRST TAKEへの出演が4人目? 3人目?ぐらいだったんです。まだ全然チャンネルにアップされてるものがなくて、すごく不安だったんですね(笑)。しかも、一発で撮らなきゃいけないという意味でも、すごくプレッシャーで。綺麗にでき上がったものではなく、本当にライブをそのまま届けるみたいな感じだったので、これからどうなっていくんだろう……って思っていたんですけど。今やもう莫大な登録者数と、人気を持ったチャンネルになりましたね(笑)。そこで、今回「炎」を披露させていただいたのですが、今回の「炎」は「紅蓮華」のときと一緒で、野間(康介)さんに弾いていただいたピアノと、私の歌の一発撮りになっています。「炎」はまだ全然歌ってなくて、それこそ初めての「炎」歌唱の場所でしたね。なのでその場で「炎」がリアルに完成したなー、って感じた瞬間でした。完成した感覚、ぜひ見てほしいなと思います!【LiSA - 炎 / THE FIRST TAKE】