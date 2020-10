突然少年「初恋を思い出せ！」『SOL!』で生ライブ

4ピースバンドの突然少年が、10月19日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。番組の“特大音楽室”から熱いライブを届け、その模様は番組の公式YouTubeチャンネルで生配信されました。番組開始を知らせるギターチャイムも、自ら演奏した突然少年。ヴォーカルギターの大武茜一郎さんが「こんにちは、突然少年です」とあいさつし、パーソナリティのさかた校長、こもり教頭が見守るなか、『青空』からライブがスタートしました。2人が感想を伝える隙もないまま、2曲目の『火ヲ灯ス』へ突入。この楽曲の終盤では、大武さんがステージから降りて校長、教頭の前で「初恋を思い出せー!」とシャウト。2人にも「初恋を思い出してもらっていいですか?」と促し、それぞれが、声の限り「初恋を思い出せーーー!」と叫ぶ展開に。冒頭から番組が完全なライブ空間となりました。さらに『フロムアンダーグラウンド』、『100年後』の2曲を披露。校長から「マグマのようだった」と感想が伝えられると、ベースコーラスの戸田源一郎さんは、「“見られている”というだけで興奮するというか……(笑)。見ず知らずの人たちが、(配信で)いっぱい見ているわけじゃないですか。お客さんの前でライブをしたり、スタジオでメンバーとライブをするのも楽しいんですけど、(今日の)気持ち良さというのは、何にも代えられないかな」とコメント。リスナーからも「部屋がロックで満たされていく……!」、「鳥肌が止まりません!」などと感想が届けられ、「まだまだやりたいです!!」と後半への意気込みものぞかせました。この日の番組テーマは「初恋」。大武さんの初恋は幼稚園のときで、「ほっぺにチューをされたときに電撃が走った」とのこと。ステージに置かれた黒板には、メンバーそれぞれの好きだった女性の似顔絵が描かれ、戸田さんは中学時代、大武さんは高校時代の恋のエピソードも披露されました。この日演奏された楽曲は、上記4曲のほかに、『ラジオ』、『ボール』、『さようなら IN MY DANCE』、『アンラッキーヤングメン』の計8曲。また10月21日(水)リリースのセカンドアルバム『心の中の怪獣たちよ』も紹介され、校長は「すげーアルバムに出会った。それが生で聴けたのも嬉しいし……僕はずっとウルウルしています」と感想を語っていました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★★10/19(月)~10/23(金)は、スペシャル授業を開催!! ★★